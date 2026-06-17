El acuerdo provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán tras cerca de 100 días de conflicto ha generado expectativas de alivio para el transporte marítimo internacional, especialmente por contemplar la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, el 20% del gas natural licuado (GNL) y el 30% del gas licuado de petróleo (GLP). Sin embargo, pese a la reacción positiva de los mercados, persisten numerosas interrogantes sobre su implementación efectiva y su capacidad para transformarse en una solución duradera.
El marco acordado contempla el levantamiento del bloqueo del Estrecho de Ormuz dentro de los 30 días posteriores a la firma prevista en Suiza el 19 de junio, así como un período de 60 días destinado a preparar negociaciones para un acuerdo de paz definitivo. También incluye el fin de los bloqueos marítimos sobre puertos iraníes, una moratoria temporal a nuevas sanciones estadounidenses y la liberación de activos iraníes congelados por unos US$24.000 millones.
No obstante, la falta de claridad sobre los términos concretos del acuerdo ha alimentado la cautela. Según diversas fuentes citadas por analistas del sector, ni Washington ni Teherán han presentado públicamente el texto definitivo. Además, existen versiones contradictorias respecto a aspectos clave, como el cobro de tarifas a los buques que crucen Ormuz, la vigencia real del bloqueo estadounidense y el grado de compromiso de Israel con el entendimiento alcanzado.
Drewry advirtió que el acuerdo constituye más bien una “pausa estratégica” que una solución definitiva. Entre los asuntos sin resolver figuran el futuro del programa nuclear iraní, los riesgos de escalada regional y la dependencia de mediadores externos como Qatar, Pakistán, Egipto y Turquía para sostener el diálogo entre ambas partes.
Uno de los efectos más inmediatos podría registrarse en el mercado asegurador. Drewry estima que las compañías de seguros comenzarán a regresar gradualmente al mercado, favorecidas por el período de tregua de 60 días. Sin embargo, las coberturas seguirán incorporando primas de riesgo de guerra en la zona debido a la persistente inestabilidad regional.
La consultora señaló que la reapertura de Ormuz y la flexibilización de los bloqueos portuarios permitirán mejorar la previsibilidad de los itinerarios en la zona de conflicto y reducir el riesgo de interrupciones inmediatas. No obstante, los recientes ataques contra embarcaciones obligarán a las navieras a revisar sus estrategias de cobertura P&I, la protección de las tripulaciones y las cláusulas contractuales aplicables a operaciones en zonas de conflicto.
En el sector portacontenedor, las líneas navieras mantienen una actitud prudente. Drewry destacó que, pese al anuncio del acuerdo, apenas se han observado movimientos limitados de buques en la zona y muchas naves continúan navegando con sus sistemas de identificación (AIS) apagados.
El analista Lars Jensen sostuvo que la principal interrogante para el sector es cuándo se podría retomar el tránsito por el Mar Rojo y el Canal de Suez. De concretarse ese escenario, las rutas entre Asia y Europa se acortarían significativamente, liberando capacidad adicional en la flota globall. Según Jensen, un retorno prematuro a Suez podría incrementar la oferta disponible en pocas semanas y poner fin rápidamente al actual fortalecimiento de las tarifas de flete.
El sector de graneles sólidos también podría beneficiarse de la reapertura de Ormuz. Durante el conflicto, el cierre de la vía obligó a desviar importaciones de granos hacia puertos alternativos que carecen de infraestructura especializada, afectando especialmente a una región que depende de importaciones para cerca del 90% de su consumo alimentario.
De acuerdo con Bloomberg, las importaciones de granos hacia la región cayeron más de un 50% interanual en mayo. Alexis Ellender, analista de Kpler, señaló que actualmente transitan apenas tres buques graneleros diarios por la zona, frente a más de veinte en condiciones normales. La reapertura permitiría restablecer gradualmente los flujos hacia puertos equipados con silos y terminales especializadas, aunque expertos advierten que la acumulación de buques y la necesidad de reabastecimiento podrían generar congestión e ineficiencias logísticas en el corto plazo.
El sector tanquero aparece como el segmento más afectado por el cierre de Ormuz y, posiblemente, el más lento en regresar a la normalidad. BRS Tanker prevé una recuperación gradual debido a la presencia confirmada de minas en la zona y a la utilización inicial de corredores de navegación limitados.
La consultora estima que, si el acuerdo se firma y se mantiene vigente, el tránsito marítimo podría tardar entre cuatro y cinco meses en normalizarse completamente. Los armadores de grandes tanqueros VLCC, particularmente expuestos al cierre del estrecho, han optado hasta ahora por una estrategia de “esperar y observar” antes de enviar nuevamente sus buques al Golfo Pérsico.
Por MundoMaritimo
Estrecho de Ormuz: tránsito marítimo se mantuvo muy por debajo de niveles normales en abril
Acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán abre expectativas de reapertura del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, pero persiste la cautela
3719 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.