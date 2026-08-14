Las cadenas globales de suministro están atravesando una transformación impulsada por la necesidad de las compañías de aumentar su resiliencia, flexibilidad y diversificación frente a las disrupciones, los cambios en la demanda y la incertidumbre geopolítica. En este escenario, Asia y América Latina están adquiriendo una relevancia creciente como polos de producción, consumo e inversión.
Así lo plantea Thiago Covre, Head of Ocean, Latin America de Maersk, quien señala que durante décadas las cadenas de suministro fueron diseñadas principalmente en torno a la eficiencia, con una producción concentrada y rutas comerciales predecibles. Sin embargo, este modelo está cambiando. “Lo que estamos presenciando no es simplemente un crecimiento en los volúmenes comerciales, sino una reconfiguración más amplia de las cadenas de suministro globales”, afirma Covre.
Según el ejecutivo, Asia mantiene su posición como principal centro manufacturero del mundo mientras América Latina continúa ampliando su participación en las cadenas globales. En particular, México está consolidando su posición como hub de manufactura y distribución, mientras los mercados de la Costa Oeste de Sudamérica adquieren una importancia estratégica como conexión entre productores, consumidores y mercados internacionales.
Esta evolución, según Covre, también está modificando las prioridades de las compañías. Los clientes están diversificando sus estrategias de abastecimiento, ampliando sus capacidades manufactureras y buscando conexiones más sólidas entre los centros de producción asiáticos y los mercados latinoamericanos.
Rol estratégico de la conectividad
En este contexto, la conectividad adquiere un papel estratégico. “La conectividad se convierte en algo más que una ventaja logística: se convierte en un habilitador estratégico del crecimiento”, sostiene.
El ejecutivo destaca que las diferentes compañías requieren conectar de manera eficiente manufactura, abastecimiento, distribución y mercados finales, mientras enfrentan cadenas de suministro cada vez más fragmentadas y dinámicas. La calidad y confiabilidad de esas conexiones, agrega, determinan crecientemente la capacidad empresarial para aprovechar oportunidades y gestionar riesgos.
Como parte de esta evolución, Maersk introdujo recientemente el servicio ‘AC1’, una conexión marítima semanal entre puertos de Asia y la Costa Oeste de América Latina. Según Covre, el servicio busca fortalecer las conexiones directas entre ambas regiones, mejorar la confiabilidad y previsibilidad de las rutas, apoyar a los clientes que están adaptando sus estrategias de abastecimiento y reducir la complejidad de sus cadenas logísticas.
El ejecutivo también menciona el recientemente anunciado servicio ‘West Coast Shuttle’, una red de tres buques que conectará México, Panamá y Ecuador, ampliando la cobertura y generando conexiones más rápidas y confiables entre mercados de manufactura, transbordo y consumo.
Estas iniciativas, señala Covre, forman parte de un esfuerzo por fortalecer las redes regionales y generar cadenas de suministro más integradas y resilientes en la ruta Asia–América Latina.
En perspectiva, Covre anticipa que el comercio global continuará evolucionando, con cadenas de suministro más diversificadas y mayores exigencias por parte de los clientes, mientras la incertidumbre seguirá siendo un factor relevante del entorno operativo.
En este escenario, sostiene que América Latina está llamada a desempeñar un papel cada vez más importante en el comercio mundial, respaldada por el crecimiento de sus capacidades manufactureras, su posición geográfica y la expansión de sus mercados de consumo. “En el entorno comercial actual, la conectividad ya no consiste únicamente en mover carga. Se trata de permitir el crecimiento, generar resiliencia y abrir nuevas oportunidades”, concluye.
Por MundoMaritimo
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