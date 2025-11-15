Maersk anunció una serie de ajustes en sus servicios marítimos y terrestres para América Latina, en un contexto marcado por la persistente congestión portuaria, condiciones climáticas adversas y desafíos operativos en varios países de la región. Los cambios buscan optimizar la conectividad y mejorar la fiabilidad de la cadena logística regional e intercontinental.

Fin de la participación en el servicio ‘Brazex’

La línea naviera informó que concluirá su participación en el servicio ‘Brazex’, tras el último itinerario en dirección norte a cargo del “M/V CMA Berlioz”, 544N, el cual zarpó desde Paranaguá el 1 de noviembre de 2025. Pese al retiro, Maersk aseguró que mantendrá la cobertura hacia el Caribe, el Golfo de Estados Unidos y México mediante sus servicios ‘UCLA’ y ‘Gulfex’, garantizando alternativas consistentes para las necesidades de carga de la región.

Ajustes en el servicio ‘Tango’

El servicio ‘Tango’ también experimentará modificaciones: la recalada en Norfolk, Estados Unidos, permanecerá suspendida y la carga será gestionada vía transbordo en Cartagena. Asimismo, se confirma que la recalada bisemanal en Río de Janeiro continuará vigente hasta nuevo aviso, sosteniendo la conectividad con uno de los principales puertos brasileños.

Nuevo servicio shuttle ECSA con mayor alcance regional

A partir de noviembre, Maersk implementa un nueva itinerario para su servicio ‘Shuttle ECSA’, que operará cada dos semanas con recaladas en Paranaguá – Santos (DP World) – Manzanillo (Panamá). La línea naviera destacó que esta configuración permitirá mejorar la conexión con el Caribe, Estados Unidos y la costa oeste sudamericana, aportando mayor flexibilidad para embarques regionales e intercontinentales.

Panorama portuario:

La línea naviera también entregó un diagnóstico actualizado del estado operativo de los principales puertos de la región:

Costa Este de Sudamérica (ECSA)

La región continúa bajo fuerte presión operativa. En Santos, las operaciones se ven afectadas por el mal tiempo, la alta ocupación en Santos Brasil y retrasos acumulados. Paranaguá e Itapoá mantienen niveles de utilización cercanos al 80% y han sufrido cierres intermitentes por condiciones meteorológicas adversas. En Buenos Aires, el depósito de contenedores opera con alta ocupación y la Terminal 4 mantiene un desempeño limitado por fallas en grúas.

En Montevideo, tras interrupciones por huelgas y demoras en el canal de acceso, la productividad del muelle se ubica alrededor del 50% debido a la implementación de nuevos sistemas. El puerto opera bajo modalidad “first in, first out”, con esperas de 2 a 3 días para buques con ventana.

Río Grande, en tanto, continúa fuertemente restringido y opera bajo condiciones de “mal tiempo”, sin perspectivas de recuperación antes de fin de año.

Costa Oeste de Sudamérica (WCSA)

Las operaciones portuarias se enfrentan a un entorno mixto de preocupaciones de seguridad y fluctuaciones en el rendimiento de las terminales. La productividad de las terminales varía significativamente; mientras que Guayaquil/TPG informó recientemente del mejor desempeño, otras como Puerto Bolívar y Guayaquil/Contecon están bajo presión, con terminales clave como Callao/APMT y Posorja en estado de hiperatención.

Caribe y Centroamérica (CAC)

Las terminales de Panamá y de Cartagena mantienen un desempeño estable para Maersk, aunque los buques fuera de ventana podrían enfrentar esperas de 1 a 2 días.

Transporte terrestre

En Centroamérica, especialmente en El Salvador y Guatemala, Maersk advierte que la temporada alta traerá aumentos significativos en los volúmenes de importación y exportación. La compañía enfatizó la necesidad de planificación anticipada para evitar disrupciones y reforzó su capacidad para apoyar con transporte, coordinación operativa y gestión aduanera.

En la región de Manaos, Brasil, la temporada seca ya afecta los niveles de los ríos, generando restricciones en capacidad y posibles retrasos en las próximas semanas. Situación similar se espera en Paraguay, donde el servicio de barcazas podría sufrir demoras debido a bajos niveles de agua.

Logros en Brasil: nuevas certificaciones

La naviera destacó dos hitos recientes en Brasil:

La certificación OEA , que fortalece la conformidad y eficiencia operativa.

, que fortalece la conformidad y eficiencia operativa. La certificación SASSMAQ para su flota en el puerto de Santos, un avance relevante para atender a clientes del sector químico.

