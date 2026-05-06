En un contexto marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro, el comercio global atraviesa una transformación profunda. Econtainers Global señala que factores como la relocalización productiva, las tensiones geopolíticas, la congestión portuaria y la necesidad de mayor resiliencia logística han dado lugar a un nuevo mapa comercial, donde la eficiencia y la adaptabilidad se convierten en activos críticos.
De acuerdo con Econtainers Global, durante los últimos años, eventos como las disrupciones en rutas clave, incluyendo el Canal de Suez y el Canal de Panamá, han evidenciado la vulnerabilidad del sistema logístico internacional. A esto se suma una creciente tendencia hacia la regionalización del comercio, impulsada por mercados que buscan reducir riesgos y acortar distancias en sus cadenas de suministro.
“En este escenario, el contenedor columna vertebral del comercio marítimo ha cobrado aún mayor relevancia. Más del 80% del comercio mundial se moviliza por vía marítima, y gran parte de este flujo depende directamente de la disponibilidad, ubicación y eficiencia en la gestión de equipos. La correcta distribución de contenedores ya no es solo una cuestión operativa, sino una ventaja competitiva”, señala Econtainers Global.
Disponibilidad de contenedores en regiones estratégicas
Econtainers Global, con operaciones en más de 25 países en América del Norte, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Europa y Asia, se ha consolidado como una compañía internacional de trading y leasing especializada en la compra, venta y alquiler de contenedores nuevos y usados. Su modelo de negocio combina el abastecimiento desde mercados con excedentes, programas de producción directa en fábricas, principalmente en China, y estrategias de reposicionamiento global de equipos.
La compañía trabaja directamente con líneas navieras, proveedores internacionales y fabricantes líderes, lo que le permite manejar transacciones de alto volumen y mantener una rápida rotación de inventario. A través de una robusta red B2B, Econtainers Global atiende a distribuidores de contenedores, empresas logísticas, firmas de construcción modular, agentes de carga y operadores industriales, consolidando su rol como facilitador clave dentro del ecosistema logístico.
Asimismo, su capacidad para adquirir contenedores nuevos directamente desde fábricas asiáticas y gestionar programas de leasing, tanto a corto como a largo plazo, incluyendo esquemas unidireccionales, le permite desplegar equipos de forma eficiente en mercados de alta demanda. Este enfoque no solo optimiza los costos logísticos, sino que también mejora la disponibilidad de contenedores en regiones estratégicas.
Para Econtainers Global, en un entorno donde la información y la anticipación son determinantes, la inteligencia de mercado y la diversificación geográfica se convierten en ventajas competitivas. Por ello, ha desarrollado expertise en logística internacional y arbitraje de mercados, lo que le permite identificar oportunidades y responder con agilidad a los cambios en la dinámica del comercio global.
En particular, regiones como América Latina están ganando protagonismo como hubs logísticos, impulsadas por el crecimiento del comercio intrarregional y la relocalización de industrias.
Próximos desafíos
Econtainers Global indica que, de cara al futuro, la industria de contenedores enfrentará desafíos asociados a la digitalización, la sostenibilidad y la optimización de rutas. Sin embargo, también se abre una ventana de oportunidades para aquellas compañías que logren integrar tecnología, cobertura global y visión estratégica.
En este nuevo orden logístico, el contenedor deja de ser un simple medio de transporte para consolidarse como un eje central en la competitividad del comercio internacional. Y en ese proceso, actores globales como Econtainers Global se perfilan como socios estratégicos clave en la construcción de cadenas de suministro más resilientes, eficientes y conectadas a escala mundial.
Econtainers Global estará en Intermodal South America 2026, en Brasil, con foco en venta y leasing de contenedores
TPA destaca su rol como aliado estratégico para el crecimiento de las exportaciones de Perú
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.