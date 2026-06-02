La industria logística y marítima continúa atravesando un escenario de transformación impulsado por la volatilidad de tarifas, cambios en las cadenas de suministro y una creciente necesidad de eficiencia operativa. De cara a 2026, EContainers Global analiza que el mercado global de contenedores marítimos empieza a consolidar nuevas tendencias que impactarán directamente a importadores, exportadores y operadores logísticos en todo el mundo.
“Uno de los principales cambios que seguirá marcando la industria será la búsqueda de mayor control sobre los equipos y las operaciones logísticas”, señala EContainers Global. En este contexto, dice que los modelos como el Shipper Own Container (SOC) continúan ganando relevancia, permitiendo que las compañías reduzcan su dependencia de las líneas navieras y mejoren su capacidad de planificación y disponibilidad de contenedores.
Según EContainers Global, la volatilidad experimentada en los últimos años llevó a muchas empresas a replantear sus estrategias logísticas, priorizando esquemas más flexibles y financieramente previsibles. “Las compañías hoy buscan garantizar disponibilidad de equipos, reducir costos asociados a demoras y tener mayor estabilidad operativa frente a escenarios cambiantes del mercado marítimo”, señaló Andrés Valencia, CEO de EContainers Global.
Tarifas marítimas y leasing y compra de contenedores
Aunque durante algunos períodos las tarifas de transporte marítimo han mostrado señales de estabilización, “la industria aún enfrenta factores que generan fluctuaciones constantes, incluyendo congestión portuaria, conflictos geopolíticos, restricciones operativas y variaciones en la demanda global”, señala la compañía. Por ello dice, que frente a este panorama, las empresas están priorizando estrategias de optimización logística, planeación anticipada y acceso directo a equipos para minimizar impactos financieros y operativos.
Otra tendencia relevante para 2026 será el crecimiento sostenido del leasing y compra de contenedores marítimos. “Cada vez más compañías están optando por adquirir o arrendar equipos propios como una alternativa para ganar autonomía y reducir sobrecostos relacionados con detenciones y reposicionamientos. La disponibilidad inmediata de equipos se ha convertido en un factor crítico para garantizar continuidad operativa, especialmente en industrias que dependen de tiempos logísticos precisos y cadenas de suministro estables”, señalan desde EContainers Global.
América Latina, el sudeste asiático y algunos mercados africanos continúan aumentando su participación en el comercio internacional, impulsando una mayor demanda de soluciones logísticas flexibles y eficientes. Este crecimiento, indica la compañía, también ha generado nuevas oportunidades para proveedores especializados en contenedores marítimos, particularmente aquellos con capacidad de ofrecer inventario disponible en diferentes regiones y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada operación.
Tecnología y trazabilidad ganan protagonismo
La compañía también señala que la digitalización seguirá desempeñando un papel fundamental dentro de la industria. El monitoreo de equipos, trazabilidad en tiempo real, control de inventarios y análisis predictivo se consolidan como herramientas clave para optimizar operaciones y reducir riesgos logísticos. Las compañías que logren integrar tecnología, disponibilidad de equipos y modelos operativos flexibles tendrán mayores ventajas competitivas frente a un mercado global cada vez más exigente.
“Con más de 13 años de experiencia en la industria y presencia en más de 27 países, EContainers Global continúa fortaleciendo su operación internacional y desarrollando soluciones adaptadas a las nuevas dinámicas del comercio marítimo. Con enfoque en ofrecer mayor disponibilidad de equipos, flexibilidad operativa y alternativas eficientes que permitan a importadores y exportadores enfrentar los desafíos logísticos de un mercado cada vez más competitivo y cambiante”, concluye EContainers Global.
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