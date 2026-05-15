En medio de un escenario global marcado por la volatilidad de las tarifas marítimas, congestión operativa y limitaciones en la disponibilidad de equipos, EContainers destaca su estrategia internacional a través del modelo Shipper Own Container (SOC). El esquema SOC permite que importadores, exportadores y operadores logísticos utilicen contenedores propios, disminuyendo la dependencia de las líneas navieras y obteniendo mayor control sobre sus tiempos, costos y disponibilidad de equipos.
Esta modalidad ha ganado protagonismo en el comercio internacional debido a su capacidad para optimizar operaciones y reducir gastos asociados a demoras, detenciones y reposicionamientos. “Hoy la industria exige mayor flexibilidad y capacidad de reacción. El modelo SOC nos permite ofrecer soluciones más eficientes, con acceso directo a equipos y una operación mucho más estable para nuestros clientes, incluso en mercados con alta volatilidad”, afirmó Andrés Valencia, CEO de EContainers.
Reducción de costos operativos
Con presencia operativa en más de 27 países y una red de inventario propio estratégicamente distribuida, la compañía ha fortalecido su capacidad de respuesta en mercados clave de América, Europa y Asia. De acuerdo con EContainers, esta infraestructura permite asegurar disponibilidad real de contenedores, optimizar tiempos de entrega y brindar mayor previsibilidad financiera a las empresas que dependen del comercio marítimo.
“Además del ahorro operativo, el modelo ofrece ventajas significativas en planeación logística. Al contar con acceso directo a equipos, los clientes pueden programar embarques con mayor anticipación, asegurar disponibilidad en origen y mantener continuidad operativa sin quedar sujetos a restricciones de las líneas navieras”, señaló la compañía.
Los beneficios del modelo SOC ya comienzan a reflejarse en la experiencia de compañías que han optimizado su operación logística mediante este esquema. Aglomacol, empresa vinculada al sector industrial, destaca que anteriormente debían asumir costos de demora superiores a los US$100 diarios por contenedor debido a restricciones y tiempos operativos impuestos por las líneas navieras. “Con la implementación del modelo SOC junto a EContainers, logramos reducir esos costos a tarifas cercanas a los US$ 5 diarios, obteniendo mayor control sobre nuestra logística y una mejora significativa en la eficiencia financiera de la operación”, señaló la compañía.
“Con más de 13 años de experiencia en la industria, EContainers se ha consolidado como un proveedor global de soluciones de contenedores marítimos en venta y alquiler, desarrollando alternativas adaptadas a las nuevas dinámicas del comercio internacional. En un contexto donde la disponibilidad de equipos y la eficiencia logística se han convertido en factores críticos de competitividad, modelos como el SOC empiezan a posicionarse como una herramienta estratégica para las compañías que buscan mayor control operativo, reducción de costos y cadenas de suministro más resilientes”, concluyó EContainers.
Econtainers Global destaca rol estratégico del contenedor en nuevo orden logístico global
Presencia de grandes líneas navieras como operadoras de terminales gana protagonismo desde la pandemia
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.