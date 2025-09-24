El mercado mundial de grúas pórtico Ship-to-Shore (STS) atraviesa un momento de transición complejo. Según la encuesta anual de WorldCargo News, en 2024 se entregaron 212 grúas STS, lo que representa una caída de 15% frente a las 250 unidades de 2023. Para 2025 se proyecta un ligero repunte hasta las 230 unidades, aunque la incertidumbre en torno a nuevas normativas y las tensiones comerciales siguen marcando el ritmo de las órdenes de equipos.
Un factor clave es la falta de transparencia de los principales fabricantes. ZPMC, Sany, HDHM, HHMC y Doosan Vina no aportaron datos para el estudio, reflejando lo que la publicación describe como “una notable renuencia en el mercado a revelar las órdenes de grúas STS en este momento”. La situación se agrava en los propios puertos y operadores, muchos de los cuales evitan publicitar adquisiciones a proveedores chinos en medio de la atención mediática relacionada a riesgos de ciberseguridad.
Competencia creciente en China y tropiezos en Singapur
Aunque ZPMC mantuvo en 2024 una participación de mercado de 66,5% —por debajo del 72,8% de 2023—, el liderazgo de la compañía china se ve desafiado por otros fabricantes nacionales. Empresas como HDHM, HHMC, Sany y Dinson buscan ampliar su presencia internacional. Incluso se rumorea que HDHM obtuvo una orden del puerto de Tuas en Singapur, aunque sin confirmación oficial.
La apuesta por diversificar proveedores en Tuas Port ya quedó en evidencia con un pedido de cuatro grúas STS a Sany. Sin embargo, el episodio se vio empañado en junio pasado, cuando una de esas unidades colapsó durante la entrega. Ni PSA ni Sany emitieron comentarios, y la Autoridad Marítima y Portuaria de Singapur solo señaló que no hubo heridos ni interrupciones en la operación.
EE. UU.: presión política y reconfiguración
En el mercado estadounidense la situación es aún más incierta. Una encuesta de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias (AAPA), realizada junto a la Administración Marítima (MARAD), identificó 55 grúas STS contratadas. El cálculo inicial asumía que el 80% serían de origen chino, pero los datos recopilados por WorldCargo News apuntan a un escenario distinto: de 38 órdenes confirmadas, 20 corresponden a ZPMC, 12 a Liebherr, 4 a Konecranes y 2 a IMPSA. Esto situaría la cuota de ZPMC en torno al 53% del mercado estadounidense, aunque la ausencia de datos del fabricante chino sugiere que la cifra real podría ser mayor.
El panorama se complica por la posible aplicación de un arancel especial para grúas STS, los requisitos de contenido local asociados a financiamiento público y un nuevo crédito fiscal destinado a impulsar la manufactura nacional. “Hay un fuerte impulso para fabricar o ensamblar grúas en EE. UU.”, subraya el informe. Este escenario podría redefinir las cadenas de suministro y abrir espacio a productores no chinos.
Liebherr y Mitsui E&S refuerzan sus apuestas
Entre los fabricantes tradicionales, Liebherr atraviesa un momento de expansión. Tras entregar 13 grúas en 2024, la compañía espera despachar 22 unidades en 2025 y ya acumula órdenes para otras 26 más allá de 2026, incluidos contratos en puertos estadounidenses como Newark, Jacksonville, Oakland y Tampa Bay. En una declaración a WorldCargo News, la compañía destacó: “Estamos experimentando una alta demanda global. La calidad de nuestras grúas, junto a nuestras capacidades de servicio en EE. UU., ha brindado estabilidad en un tiempo de incertidumbre”. (En la imagen se pueden apreciar tres grúas Liebherr de doble carro en HHLA, Alemania).
Por su parte, Mitsui E&S consolidó su liderazgo en Vietnam, donde ha entregado más de 170 grúas en la última década. Solo en 2024 despachó 21 unidades y tiene otras 31 en el libro de órdenes para el periodo 2026-2028, incluyendo un pedido récord de 11 grúas STS y 11 eRTGs para el puerto de Phuoc An, Vietnam. La compañía abrió una planta de fabricación en el país asiático, marcando una apuesta estratégica por el Sudeste Asiático.
El regreso de DHHI y nuevas dinámicas regionales
Otro hito del año es el retorno de Dalian Huarui Heavy Industry (DHHI) al mercado STS, con 19 pedidos destinados a terminales en Taiwán, Indonesia y Turquía. En este último país, la compañía consiguió repetir contrato con Asyaport, donde las nuevas grúas incorporarán aisladores sísmicos patentados.
La combinación de tensiones geopolíticas, cambios regulatorios y la diversificación de proveedores sugiere que el mercado de grúas STS atraviesa una reconfiguración de largo alcance. Si bien China continúa dominando el segmento, el avance de fabricantes japoneses y europeos, sumado a las presiones en EE. UU., podría acelerar una redistribución de cuotas de mercado en los próximos años.
Por MundoMaritimo
