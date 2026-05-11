Las puertas estancas de accionamiento motorizado continúan representando uno de los riesgos operacionales más relevantes a bordo de los buques, según advirtió Gard tras analizar recientes accidentes, incluido un caso fatal relacionado con este tipo de equipos.
La aseguradora señala que estas puertas cumplen una función crítica para mantener la estabilidad y flotabilidad de las naves en situaciones de inundación, pero su velocidad de cierre y fuerza operativa pueden transformarse en un peligro para las tripulaciones cuando no se siguen los procedimientos establecidos.
Las investigaciones de incidentes muestran patrones recurrentes. Entre ellos, tripulantes que “intentan atravesar las puertas antes de que estén completamente abiertas” o mientras transportan objetos que dificultan operar los controles de manera segura.
Gard también indicó que, en algunos casos, el interruptor principal ubicado en el puente permanece en modo “PUERTAS CERRADAS” después de simulacros, provocando cierres automáticos e inesperados cuando se libera la manilla local.
El informe agrega que las alarmas audibles y señales luminosas pueden pasar inadvertidas en ambientes de alto ruido, mientras que las instrucciones de operación no siempre son visibles o suficientemente claras. Además, “inspecciones técnicas detectaron casos en que las puertas se cerraban a una velocidad superior a la permitida por la normativa”, apuntan.
Según Gard, las consecuencias han incluido lesiones graves y fallecimientos. “En un caso reciente, un tripulante perdió la vida tras quedar atrapado por una puerta estanca deslizante”, señaló la organización.
El documento también advierte que, en muchas naves, existen rutas alternativas más seguras, pero algunas tripulaciones optan por utilizar las puertas estancas de accionamiento motorizado para ahorrar tiempo, incrementando el riesgo de accidentes.
Entre las recomendaciones entregadas por Gard se incluye abrir completamente las puertas antes de cruzarlas y evitar intentar pasar mientras están en movimiento. También se aconseja mantener ambas manos libres para operar los controles y no transportar cargas que dificulten una manipulación segura.
La aseguradora enfatiza la importancia de verificar el modo operativo del interruptor principal, ya que en configuración “PUERTAS CERRADAS” las puertas se cierran automáticamente al liberar el control local.
Gard añade que las tripulaciones deben participar en entrenamientos y simulacros periódicos relacionados con el uso diario y los procedimientos de emergencia asociados a estas puertas. Asimismo, recomendó mantener los sistemas conforme a las instrucciones del fabricante y asegurar que las indicaciones operativas estén visibles junto a cada acceso.
En materia regulatoria, el informe recordó que las recientes modificaciones al convenio SOLAS, particularmente en la regla II-1/22, limitan el número de puertas estancas de accionamiento motorizado que pueden permanecer abiertas durante la navegación e incorporan requisitos más estrictos para sistemas de cierre remoto, alarmas e indicadores.
La asegurada indicó que tanto la Organización Marítima Internacional como entidades de la industria están instando a los operadores a tratar las puertas estancas como “equipos críticos para la seguridad”, reforzando las prácticas de mantenimiento, pruebas operacionales y capacitación de las tripulaciones.
Por MundoMaritimo
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