El mercado del transporte marítimo de carga atraviesa un escenario marcado por el crecimiento de las órdenes de construcción y una progresiva reactivación del desguace, en un contexto en que la evolución de la oferta comienza a superar las perspectivas de demanda en varios segmentos, según un análisis del mercado de Veson Nautical.

En el segmento de los portacontenedores, el informe advierte que el libro de órdenes supera los 13 millones de TEUs, con una relación entre órdenes de construcción y flota cercana al 40%. Al mismo tiempo, el crecimiento neto de la flota promediaría un 10,2% anual entre 2026 y 2029, muy por encima del crecimiento esperado de la demanda medida en TEU-milla que alcanzaría un 2,9% en 2026 y promediaría un 4,1% anual entre 2027 y 2029.

En este escenario, se prevé que "las tasas de flete caerán en promedio un 29,6% durante el período proyectado", mientras que "el desguace se acelerará, particularmente en los buques de tamaño menores de 3.000 TEUs". Asimismo, el análisis anticipa que los nuevos pedidos de portacontenedores disminuirán considerablemente a partir de 2027 a medida que aumente la presión por sobreoferta y se intensifique la competencia entre astilleros.

En los graneleros, el fortalecimiento de la demanda china por bauxita y mineral de hierro ha sostenido el mercado durante 2026. Sin embargo, el informe proyecta que el crecimiento de la oferta de flota, estimado en torno al 3,3% anual hasta 2029, superará al crecimiento de la demanda, cercano al 2,3% anual, generando una presión gradual sobre las tarifas desde finales de 2027.

Respecto de la renovación de la flota, el estudio estima un crecimiento neto cercano al 3,8% anual entre 2026 y 2029. Además, señala que "con el 42% de la flota ubicada entre los 10 y 15 años de antigüedad, se espera un repunte moderado del desguace, junto con un aumento de las ineficiencias de mantenimiento hacia el final del período".

El mercado de los buques tanque GLP (very large gas carrier, VLGC) presenta una dinámica distinta. Aunque las tarifas spot se han fortalecido durante 2026, el segmento enfrenta una rápida expansión de la flota. El informe destaca que la relación entre órdenes de construcción y flota alcanza aproximadamente el 28% y que solo durante el segundo trimestre de 2026 se encargaron 38 nuevos VLGC y (very large ammonia carrier, VLAC), frente a apenas diez durante todo 2025.

Como resultado, el crecimiento neto de la flota promediaría un 8,9% anual entre 2026 y 2029, situación que, según el análisis, "ejercerá una presión significativa sobre el equilibrio del mercado a partir de 2027", especialmente considerando la caída prevista de las exportaciones de GLP desde Medio Oriente durante 2026.

En tanto, el segmento car carrier registra un renovado ciclo de contratación de nuevos buques. Tras un moderado 2025, durante el segundo trimestre de 2026 se confirmaron órdenes por 87.200 CEUs, equivalente a un incremento de 275% respecto del trimestre anterior y de 652% frente al mismo período del año previo.

No obstante, el informe advierte que este fuerte crecimiento de la capacidad podría modificar el equilibrio del mercado a partir de 2028, cuando un eventual retorno de los tránsitos por el Canal de Suez reduzca las distancias de navegación. En ese escenario, "la oferta superaría el crecimiento de la demanda medida en CEU-milla en aproximadamente un 6%, presionando las tarifas y los valores de los buques". Asimismo, identifica a más de 120 buques con 25 años o más como candidatos para un desguace acelerado.

Por MundoMaritimo