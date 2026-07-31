Uno de los principales focos de preocupación del transporte marítimo de contenedores sigue centrándose en el Medio Oriente, luego del reciente ataque por medio de un dron contra una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) y un buque metanero en el puerto egipcio de Damieta, el primero de este tipo en el Mediterráneo desde el inicio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, ampliando el alcance de los riesgos para la navegación al acercar las amenazas al acceso norte del Canal de Suez.
El analista de la industria marítima Lars Jensen advirtió que, si bien el incidente tendría un impacto limitado si se tratara de un hecho aislado, el verdadero riesgo radica en que represente una expansión del área en que el transporte marítimo sea susceptible a ser atacado. "Lo preocupante es si esto indica que Irán, o grupos afiliados a Irán, están dispuestos a ampliar el conflicto para incluir Egipto y potencialmente el Canal de Suez, con el fin de aumentar la ya alta presión sobre los mercados navieros globales", señaló. Agregó que una eventual alteración del tránsito por Suez modificaría de manera significativa los patrones de navegación globales, más allá de los efectos ya provocados por la crisis del Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz.
La consultora MSI coincide en que las tensiones en Medio Oriente continúan siendo un factor de riesgo. Según su análisis, las acusaciones de Irán contra Estados Unidos por ataques a infraestructura civil, el fin del alto el fuego anunciado por Washington y la posibilidad de nuevos ataques hutíes en el estrecho de Bab el-Mandeb podrían revertir rápidamente los avances observados recientemente en los tránsitos por el Mar Rojo. No obstante, también plantea que un cese al fuego duradero podría favorecer una recuperación significativa de esas rutas durante el cuarto trimestre.
En paralelo, la política comercial de Estados Unidos sigue influyendo sobre la demanda y las cadenas logísticas. MSI indicó que las importaciones de estadounidenses han mostrado un fortalecimiento interanual, impulsadas tanto por la temporada alta como por un adelantamiento de embarques, ya que los propietarios de carga buscaron anticiparse a los recargos por combustible, a los recargos de temporada alta y al restablecimiento de nuevos aranceles. Según la consultora, esto último podría modificar los patrones del comercio internacional con Estados Unidos y generar nuevas oportunidades para operaciones de transbordo destinadas a evitar esos gravámenes.
A estos factores se suman los recargos implementados por las navieras. Drewry señaló que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente llevaron a varios operadores a introducir Emergency Fuel Surcharges (EFS), o recargos de emergencia por combustible, con vigencia a partir de agosto. Asimismo, destacó que las líneas navieras continúan ajustando capacidad mediante cancelaciones de itinerarios (blank sailings) y modificaciones de servicios para sostener el mercado frente a una demanda más débil.
Respecto de la evolución de las tarifas, Drewry informó que el World Container Index (WCI) retrocedió un 3%, hasta los US$4.255/FEU, debido principalmente a las bajas registradas en las rutas Asia-Europa y del Transpacífico. Las tarifas entre Shanghái y Los Ángeles disminuyeron un 2%, hasta US$5.739/FEU, mientras que Shanghái-Nueva York se mantuvo estable en US$7.578/FEU. En tanto, los fletes entre Shanghái y Génova descendieron un 6%, hasta US$5.630/FEU, y entre Shanghái y Róterdam un 3%, hasta los US$4.677/FEU.
MSI también estima que las tarifas spot podrían haber alcanzado su punto máximo. Si bien prevé nuevas caídas, considera que los elevados precios del bunker y la congestión portuaria impedirán un retorno rápido a los niveles observados a comienzos de 2026, manteniendo un piso para las tarifas durante los próximos meses.
Por MundoMaritimo
Cierre del Estrecho de Ormuz amenaza con desencadenar una crisis alimentaria global
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.