Las restricciones a los tránsitos en el Canal de Panamá, la congestión portuaria que avanza en Asia y Europa, además de nuevas presiones sobre los costos de la navegación, suman tensión al transporte marítimo de contenedores; sector que ya sufre el impacto de la continuidad de los ataques de Irán en el Golfo Pérsico y la mantención del bloqueo por parte de EE.UU. en el Estrecho de Ormuz, haciendo cada vez más distante una eventual reapertura de la estratégica vía marítima, más aún tras la expiración del Memorando de Entendimiento entre ambos países, según el más reciente análisis de Freightos.

Canal de Panamá suma presión

La vía interoceánica anticipa restricciones debido a la perspectiva de una sequía severa asociada al fenómeno meteorológico de El Niño hacia fines de este año y durante 2027.

Es así como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) redujo en dos los tránsitos diarios y disminuirá el calado máximo para buques Neopanamax desde 14,6 metros a fines de agosto y a 14,7 metros a comienzos de septiembre. Algunas líneas navieras ya anunciaron recargos de entre US$200 y US$1.000/FEU desde mediados de septiembre, con potencial impacto en los flujos Asia-Costa Este de Estados Unidos (USEC).

El antecedente más reciente se remonta a 2023, cuando las restricciones por bajos niveles de agua redujeron el calado hasta 44 pies y los tránsitos diarios a 22, frente a una capacidad normal cercana a 36. Los mayores costos y tiempos de espera llevaron entonces a algunas líneas navieras a modificar sus servicios y evitar el canal.

Congestión portuaria

Por otra parte, la congestión portuaria, continúa afectando a los principales puertos de Lejano Oriente y, especialmente, Europa. Freightos señala que, incluso antes de las recientes tormentas que afectaron a puertos chinos y episodios de sequía, los mayores volúmenes ya estaban generando retrasos superiores a lo normal y presionando la capacidad portuaria. De hecho, Maersk ha identificado la congestión como un nuevo componente relevante de la dinámica del mercado de contenedores.

Ormuz y el retorno al Mar Rojo

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán, firmado hace 60 días con el objetivo de reabrir el Estrecho de Ormuz e iniciar negociaciones para poner fin a la guerra, expiró esta semana. Sin embargo, los ataques iraníes continúan y el bloqueo estadounidense permanece vigente, por lo que, de acuerdo con Freightos, “una reapertura aparentemente no está más cerca que antes del acuerdo”.

En paralelo, Maersk, Hapag-Lloyd, CMA CGM y Cosco mantienen su intención de avanzar hacia una eventual reanudación de los tránsitos por el Mar Rojo, pese al aumento de las tensiones y los nuevos ataques registrados en la zona.

Freightos plantea que el cambio en las condiciones del mercado portacontenedor podría estar detrás de esta mayor disposición de las líneas navieras a regresar a la ruta, incluso con los riesgos de seguridad aún presentes. “Aunque las primas de seguro para atravesar Bab el Mandeb—paso obligado de salida e ingreso al Mar Rojo— siguen siendo elevadas, el incremento de los costos de combustible provocado por el cierre de Ormuz hace que las desviaciones por el Cabo de Buena Esperanza sean considerablemente más costosas que durante el período comprendido entre fines de 2023 y el inicio de la guerra”, destaca el análisis.

Tarifas: Asia-Europa retrocede, Transpacífico se fortalece

El enfriamiento de los volúmenes ha comenzado a reducir las tarifas spot en las rutas Asia-Europa, reflejando un final anticipado de la temporada alta.

En concreto, las tarifas entre Asia y el norte de Europa promediaron cerca de US$5.000/FEU la semana pasada, pero descendieron hasta aproximadamente US$4.700/FEU esta semana. Esto representa una caída superior a US$1.000/FEU y de 20% respecto del máximo de julio, aunque todavía se mantienen US$1.800/FEU, o 60%, por encima de los niveles de mayo.

En Asia-Mediterráneo, las tarifas cayeron 4% la semana pasada y otros US$900/FEU esta semana, hasta unos US$5.000/FEU, acumulando una disminución de 30% desde el máximo de julio. En tanto, las tarifas de Asia a la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC) aumentaron 9% la semana pasada, hasta unos US$7.400/FEU, mientras que hacia la USEC se incrementaron 3%, alcanzando un nuevo máximo de US$9.400/FEU.

A estas presiones podrían sumarse mayores costos de combustible. De hecho, ya los precios de bunker han aumentado 15% desde el colapso del alto el fuego y algunas líneas navieras incrementarán recargos de emergencia por combustible en aproximadamente US$90/FEU a mediados de septiembre.

Freightos advierte así que, mientras algunas rutas marítimas comienzan a mostrar señales de normalización de la demanda, los factores geopolíticos, operacionales y climáticos continúan agregando presión sobre los costos y la capacidad del transporte internacional.

Por MundoMaritimo