El transporte marítimo de contenedores enfrenta un nuevo escenario de presión sobre la capacidad disponible, con las restricciones de calado en el Canal de Panamá y la persistente congestión en importantes puertos asiáticos afectando los itinerarios de las líneas navieras, hechos que contribuyen a mantener elevadas las tarifas en algunas de las principales rutas.

De acuerdo con Journal of Commerce (JOC), los servicios hacia la costa este de Estados Unidos (USEC) han registrado una serie de modificaciones como consecuencia de las restricciones de calado en el Canal de Panamá y de los recientes tifones que han obligado al cierre de grandes puertos en China; conformando una “oleada de cambios puntuales de itinerario”, asociados a ambos factores.

La situación del Canal de Panamá está vinculada a la disponibilidad de agua dulce necesaria para sus operaciones. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó la reducción del número de tránsitos diarios de buques Neopanamax debido a la falta de agua para alimentar las esclusas, en un contexto de sequía asociado a un fuerte fenómeno de El Niño.

Según JOC, las restricciones de calado del Canal de Panamá están llevando a algunas líneas navieras a modificar sus itinerarios y, en determinados servicios, a omitir el tránsito por la vía interoceánica. Estos cambios se concentran en servicios hacia la USEC y responden a las limitaciones que enfrentan los portacontenedores para operar con determinados niveles de carga. El medio añade que se trata de modificaciones puntuales de los itinerarios, en un contexto en que los operadores también evalúan recargos asociados al tránsito por el canal.

Este escenario ya se está trasladando a los costos. Freightos señala que algunas líneas navieras esperan aplicar recargos para los contenedores que transiten por el Canal de Panamá durante septiembre, lo que podría añadir presión sobre las tarifas hacia la USEC.

En paralelo, la congestión en los puertos de Asia se ha convertido en otro factor de presión. La sucesión de tifones que ha afectado la región desde mediados de julio ha impedido que algunos de los principales hubs del Lejano Oriente despejen completamente las acumulaciones de equipos antes de enfrentar nuevos cierres.

El último episodio, el tifón Saudel- 27-29 de agosto de 2026-, obligó a cerrar durante varios días puertos como Shanghái y Ningbo y afectó las operaciones hasta Busan, en Corea del Sur. Según Freightos, llegaron a registrarse hasta 90 buques esperando más de una semana por un sitio de atraque en Shanghái. La situación también ha llevado a las líneas navieras a omitir recaladas en puertos congestionados, incrementando los volúmenes de transbordo en otros recintos de la región.

JOC también reportó que las interrupciones provocadas por el tifón Dolphin- 7 y el 11 de agosto- dejaron temporalmente inmovilizados cerca de 500.000 TEUs de capacidad de transporte en tres de los principales puertos chinos, afectando especialmente a los servicios entre Asia y Europa y entre Asia y América Latina.

Tarifas siguen elevadas

La combinación entre una demanda todavía firme, la gestión de capacidad por parte de las líneas navieras y las disrupciones operativas se refleja en la evolución de las tarifas.

En la ruta Transpacífico, Freightos registró un aumento de 2% en las tarifas durante la última semana, alcanzando nuevos máximos de temporada alta en ambas costas de Estados Unidos. Los valores superaron los US$7.600/FEU hacia la USWC y llegaron a aproximadamente a US$9.800/FEU hacia la USEC.

La presión es particularmente relevante hacia la USEC, donde las restricciones del Canal de Panamá se suman a una demanda que se ha mantenido elevada durante agosto. Las líneas navieras están incrementando ligeramente la capacidad para septiembre, aunque Freightos advierte que podrían producirse nuevos aumentos de tarifas, especialmente hacia la USEC, antes de la Golden Week (semana dorada) del 1 al 7 octubre.

En Asia-Europa, en cambio, las tarifas han comenzado a descender desde los máximos registrados en julio, cayendo más de US$1.000/FEU hasta unos US$4.600/FEU. Aun así, ese nivel representa alrededor de 70% más que antes del inicio anticipado de la temporada alta a mediados de mayo.

Por MundoMaritimo