El transporte marítimo de contenedores continúa operando bajo una fuerte presión sobre la capacidad disponible, en un escenario marcado por la congestión portuaria en Asia, elevados costos de combustible y persistentes disrupciones geopolíticas. Para América Latina, estas condiciones se traducen además en mayores tarifas, una fuerte caída de la confiabilidad de los itinerarios y una creciente competencia por capacidad con otras rutas.

De acuerdo con el Journal of Commerce (JOC), el transporte de contenedores entre Asia y las Américas alcanzó durante agosto su mayor nivel de tensión desde la temporada alta de comienzos de 2024. A mediados de ese mes, apenas un 0,5% de la flota mundial permanecía inactiva, según datos de Alphaliner citados por el medio.

La congestión portuaria global constituía otra fuente importante de presión. JOC señaló que aproximadamente 4,3 millones de TEUs de capacidad estaban inmovilizados debido a congestión, impulsada especialmente por tormentas que afectaron importantes hubs del Lejano Oriente. Aunque ese volumen superaba al registrado durante las graves disrupciones de 2022, el crecimiento de la flota global desde entonces redujo proporcionalmente su impacto: la capacidad comprometida representaba un 12,6% del total, frente al 15,7% durante aquel período.

La situación tiene consecuencias particularmente visibles en América Latina. Según los índices citados por JOC, a fines de agosto el costo de transportar un contenedor de 40 pies desde Asia hacia la Costa Oeste de México acumulaba un incremento interanual de 176%, mientras que hacia Santos, Brasil, el aumento alcanzaba 113%. Como referencia, el alza hacia Los Ángeles era de 182%.

A ello se suma el deterioro de la confiabilidad. Los datos de Xeneta's eeSea recogidos por JOC mostraron que durante julio la confiabilidad de los servicios desde Asia hacia las Costas Este y Oeste de Sudamérica había caído a niveles de un solo dígito. En el mismo mes, la confiabilidad global descendió a 56,4%, su nivel más bajo del año, de acuerdo con Sea-Intelligence.

Uno de los factores que aumenta la exposición de América Latina es la movilidad de la capacidad entre rutas a nivel global. JOC indicó que algunas líneas navieras han desplazado buques entre las rutas Asia-Norteamérica y Asia-América Latina para aprovechar las variaciones de las tarifas. La proximidad entre estos servicios y la utilización de naves de tamaños similares facilitan operacionalmente estos movimientos, pero también intensifican la competencia por capacidad disponible.

“No existe una solución de corto plazo para el sistema actualmente restringido”, advirtió el CEO de Maersk, Vincent Clerc, según JOC. Frente al crecimiento de la demanda y las limitaciones de capacidad de los terminales, el ejecutivo sostuvo que “estábamos destinados a encontrarnos con un cuello de botella en algún momento”.

Escenario global sigue tensionado

Freightos señaló que los precios del transporte marítimo a nivel global continúan determinados principalmente por la evolución de la demanda y las disrupciones que afectan la disponibilidad de capacidad. A ello se agrega el encarecimiento del combustible debido a la nueva escalada militar en torno al Estrecho de Ormuz: los precios del bunker volvieron a niveles observados por última vez en junio y se situaban aproximadamente 60% por encima de los registrados antes del inicio de la guerra.

Según Freightos, “el aumento de los costos del combustible probablemente está estableciendo un piso elevado para las tarifas spot de transporte marítimo de contenedores”, aunque la demanda y las restricciones de capacidad continúan siendo los principales determinantes de los precios.

Las severas congestiones provocadas por tifones sobre los principales hubs de contenedores del Lejano Oriente también continúan influyendo. Freightos indicó que las líneas navieras aumentaron las cancelaciones de itinerarios a inicios de septiembre, posiblemente para recuperar la programación de los itinerarios alterados por las tormentas en Asia, una estrategia que podría contribuir a mantener elevadas las tarifas incluso si la demanda comienza a moderarse.

Por MundoMaritimo