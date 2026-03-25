La confiabilidad de los itinerarios en el transporte marítimo de contenedores continúa deteriorándose y ya muestra señales de una tendencia estructural, de acuerdo con el más reciente análisis de la Xeneta correspondiente a febrero de 2026 que registró una caída del 27%, su nivel más bajo desde enero de 2025.
Sin embargo, a diferencia del mes anterior —marcado por reconfiguraciones de alianzas—, la situación actual responde a presiones sostenidas en múltiples rutas y a disrupciones recurrentes en hubs clave. “La caída del porcentaje de puntualidad es ahora una tendencia clara y estamos entrando en un período de disrupciones sistémicas con efectos dominó masivos”, advierte el informe.
El deterioro no solo se refleja en menos recaladas puntuales, sino también en la severidad de los atrasos. El promedio global de retrasos aumentó en 12 horas respecto de enero, alcanzando 4,1 días. “Cuando las disrupciones no solo generan más recaladas tardías, sino también retrasos cada vez más severos, esto suele indicar las primeras etapas de un período más prolongado de menor confiabilidad”, señala Xeneta.
El descenso en la puntualidad afecta prácticamente a todos las rutas, con excepción de África y Oceanía, reforzando la idea de que los problemas actuales van más allá de factores estacionales. Incluso aquellas con mejor desempeño muestran niveles relativamente bajos, como la Costa Oeste de Sudamérica (40%) y Oceanía (38%), mientras que rutas clave como Lejano Oriente–Europa (19%) y Medio Oriente (18%) se ubican entre las más afectadas.
En particular, la ruta Lejano Oriente–Europa continúa impactado por los desvíos alrededor del Cabo de Buena Esperanza, lo que ha presionado los tiempos de tránsito. En paralelo, rutas como Lejano Oriente–Norteamérica y la Costa Oeste de Sudamérica registraron las mayores caídas mensuales en puntualidad.
Impacto del Año nuevo chino
Si bien el Año Nuevo Chino suele generar disrupciones temporales, Xeneta advierte que este año los efectos han sido más persistentes. La congestión en puertos chinos como Yantian y Ningbo se mantuvo entre 35% y 60% durante gran parte de febrero, mientras que tormentas en el Pacífico Norte obligaron a reducir velocidad en tránsito, incrementando los tiempos de espera en puertos como Long Beach y Los Ángeles.
“El retraso del Año Nuevo Lunar explica solo parcialmente la persistencia de las demoras”, indica el análisis, que además alerta sobre un riesgo creciente de acumulación de atrasos durante marzo, a medida que se recuperan los volúmenes post-festividad.
Cae confiabilidad de Gemini Cooperation
En cuanto a las alianzas navieras, si bien se mantiene la jerarquía relativa, todas enfrentan un deterioro en su desempeño. Destaca el caso de Gemini Cooperation, que pese a liderar en confiabilidad, experimentó su mayor caída mensual, pasando de 69% a 60% de puntualidad con 1,5 días de retraso promedio. “Las alianzas ya debilitadas también están cayendo a nuevos mínimos, lo que demuestra que los desafíos de inicios de 2026 no son exclusivos de un solo operador”, sostiene Xeneta.
En el registro siguen las navieras no pertenecientes a alianzas con un 25% de puntualidad y un promedio de 4,5 días de retraso; Ocean Alliance con un 20% y 4,7 días promedio de retraso; MSC con un 19% de Puntualidad y 4,9 días de retraso en promedio. El caso más crítico es el de Premier Alliance, que cerró febrero con apenas 9% de recaladas a tiempo, el nivel más bajo registrado para una alianza desde 2022.
Para próximos meses, el informe advierte que las tensiones en el Golfo Pérsico podrían agravar aún más la situación. “Los eventos en desarrollo ya están erosionando la estabilidad de los itinerarios más allá de retrasos localizados de corto plazo”, señala Xeneta, destacando impactos en puertos como Nhava Sheva y efectos colaterales en rutas hacia Europa, África y Sudamérica.
En este contexto, los propietarios de carga enfrentan un entorno de creciente incertidumbre. “Se vuelve crítico evaluar el desempeño de los servicios de forma continua”, concluye el análisis, subrayando el riesgo de desvíos de carga de último minuto y cambios en las estructuras de recargos.
Por MundoMaritimo
Confiabilidad en la ruta Transatlántico al oeste se deteriora alcanzando sólo un 18% en enero
Maersk y Hapag-Lloyd lideran la confiabilidad de itinerarios en abril con un 73,4% y un 72,3%, respectivamente
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.