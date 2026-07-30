El conflicto en Medio Oriente sumó un nuevo frente de preocupación para el transporte marítimo luego de que un ataque mediante un dron alcanzara a una unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU) y a un buque metanero en el puerto de Damieta, en Egipto, marcando la primera ofensiva de este tipo en el Mediterráneo desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán. El hecho amplía el radio de las amenazas que hasta ahora se concentraban principalmente en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz, acercando el riesgo al acceso norte del Canal de Suez, reporta Reuters.
El gabinete de Egipto confirmó que una investigación preliminar determinó que los incendios registrados el 29 de julio en la unidad FSRU y en el metanero fueron provocados por un dron y no por un accidente. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, mientras las autoridades mantienen las indagaciones y refuerzan las medidas para resguardar la seguridad nacional.
Fuentes del sector marítimo señalaron que el ataque del dron impactó a laFSRU) “Energos Winter”, de propiedad de Energos Infrastructure, provocando un incendio que posteriormente se extendió al metanero “Gaslog Salem”. Según la firma británica Ambrey, el incidente incrementa las preocupaciones por una expansión del conflicto hacia nuevas áreas marítimas.
Amenaza se extiende al Mediterráneo
Hasta ahora, los principales riesgos para el transporte marítimo se concentraban en el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, el ataque en Damieta supone un cambio significativo al trasladar las amenazas al Mediterráneo oriental, muy cerca del Canal de Suez, vía estratégica que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo y que se ha convertido en una de las principales rutas para las exportaciones de petróleo de Arabia Saudita.
De acuerdo con el grupo británico Vanguard, la FSRU “Energos Winter” fue alcanzada en su banda de estribor, aunque el incendio pudo ser extinguido rápidamente por los equipos de emergencia. El Ministerio de Petróleo de Egipto informó que no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas, mientras que el ministro Karim Badawi acudió al lugar para supervisar las labores de respuesta.
Escalada regional aumenta el riesgo para la navegación
El ataque se produjo pocas horas después de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Washington anunció bombardeos contra instalaciones de la Guardia Revolucionaria iraní tras ataques con misiles dirigidos contra fuerzas estadounidenses en Jordania, mientras que Arabia Saudita participó por primera vez en operaciones conjuntas contra grupos respaldados por Teherán en Irak.
Paralelamente, los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval contra Arabia Saudita y, según evaluaciones regionales, coordinaron ataques con grupos armados iraquíes. Esta evolución del conflicto ya llevó al mercado asegurador marítimo de Londres a ampliar la zona considerada de "alto riesgo" en el Mar Rojo, mientras crecen las inquietudes por un posible impacto sobre la navegación en torno al Canal de Suez.
Posibles efectos sobre el mercado del GNL
El incidente ocurre en un momento complejo para el mercado energético egipcio. Tras convertirse en exportador de gas natural licuado (GNL) gracias al desarrollo del yacimiento Zohr, la caída de la producción doméstica y el aumento del consumo interno obligaron al país a regresar al mercado internacional como comprador de GNL.
Fuentes consultadas por Reuters indicaron que tanto tanto la FSRU “Energos Winter” como el “Gaslog Salem” permanecerían fuera de servicio durante un período aún indeterminado. Una de ellas señaló que uno de los tanques del FSRU sufrió una perforación, lo que podría prolongar las reparaciones.
La FSRU “Energos Winter” posee una capacidad de regasificación cercana a 450 millones de pies cúbicos diarios, equivalente aproximadamente al 7% del consumo diario de gas de Egipto y al 16% de la capacidad nacional de recepción y regasificación de GNL. En consecuencia, una interrupción prolongada de sus operaciones podría repercutir tanto en el abastecimiento interno como en la evolución de los precios spot del GNL.
Por MundoMaritimo
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