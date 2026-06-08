El cierre del Estrecho de Ormuz y la prolongación del conflicto en torno a Irán están generando crecientes preocupaciones sobre la seguridad alimentaria mundial, debido a sus efectos sobre el suministro de fertilizantes, la energía y el transporte marítimo, elementos considerados fundamentales para la producción y distribución de alimentos, reporta Bloomberg.
Aunque la región del Golfo Pérsico no es un gran productor de alimentos, desempeña un papel clave en el abastecimiento de insumos esenciales para la agricultura global. Antes del conflicto, el Estrecho de Ormuz concentraba cerca de un tercio del comercio mundial de fertilizantes nitrogenados, además de ser una importante vía para las exportaciones de azufre, utilizado en la fabricación de otros fertilizantes.
Las interrupciones en estas cadenas de suministro han provocado fuertes alzas de precios y dificultades para asegurar abastecimiento. Según Wesley Davis, economista de Meridian Agribusiness Advisors, “esto no es solamente un shock de precios. También podría convertirse en un shock de producción con un desfase incorporado”.
Los fertilizantes nitrogenados sustentan aproximadamente la mitad de la producción mundial de alimentos al aportar nutrientes esenciales para el crecimiento de los cultivos. La escasez de gas natural, materia prima clave para su fabricación, ha afectado además la producción en distintos mercados. Fabricantes de India y Bangladesh redujeron temporalmente su actividad, mientras que el aumento de los precios del gas ha presionado a la industria europea.
La situación podría tener consecuencias directas sobre los rendimientos agrícolas. Ante el encarecimiento de los insumos, algunos productores han comenzado a reducir sus compras de fertilizantes. Si la tendencia se mantiene, podría traducirse en menores aplicaciones durante las próximas campañas y, en consecuencia, en cosechas más reducidas.
Costos logísticos al alza
Por otra parte, la disrupción simultánea del Estrecho de Ormuz y de las rutas a través del Mar Rojo ha incrementado los costos de flete y prolongado los tiempos de tránsito para granos, oleaginosas y fertilizantes. El aumento de los precios de los combustibles afecta además el transporte terrestre, elevando los costos logísticos a lo largo de toda la cadena de suministro.
La dependencia del sector alimentario respecto de la energía amplifica estos efectos. Combustibles derivados del petróleo impulsan la maquinaria agrícola y los buques, camiones y aeronaves que trasladan alimentos a nivel global. Como resultado, algunos agricultores en Asia han debido retrasar o incluso omitir siembras de arroz debido al aumento de los costos de combustible y fertilizantes.
También Medio Oriente aporta aproximadamente un tercio de la nafta comercializada globalmente, materia prima utilizada en la fabricación de envases plásticos. La escasez de resinas plásticas e insumos relacionados ya ha comenzado a afectar cadenas de suministro en distintos mercados, generando faltantes de determinados productos.
El impacto sobre los precios de los alimentos ya comienza a reflejarse en los mercados internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) informó que los costos globales de las materias primas alimentarias alcanzaron en abril su nivel más alto en tres años. El organismo advirtió además que el cierre del Estrecho de Ormuz podría desencadenar una importante crisis mundial de precios de los alimentos durante los próximos seis a doce meses.
Los países más vulnerables serían aquellos dependientes de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas, especialmente en Asia, África y América Latina. De acuerdo con la FAO, las economías de menores ingresos enfrentan mayores riesgos debido a su limitada capacidad para absorber nuevos incrementos de costos.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que hasta 45 millones de personas adicionales podrían enfrentar hambre aguda si el conflicto no disminuye en los próximos meses. Según el organismo, la interrupción de la ayuda alimentaria y el aumento de la inseguridad alimentaria podrían tener consecuencias especialmente graves para países que ya enfrentan riesgo de hambruna.
Por MundoMaritimo
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