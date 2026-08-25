Irán elevó la presión sobre el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz al incluir a 45 buques en una lista negra por presunto incumplimiento de sus normas de tránsito. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico advirtió que los buques incluidos podrían ser multados, detenidos y enfrentar la confiscación de sus cargamentos. La medida alcanza a grandes tanqueros de crudo y de productos, buques de transporte de GNL y GLP. Esta medida se da en un contexto en donde el tránsito por esta estratégica vía permanece cerca de mínimos y el mercado petrolero evalúa el impacto de nuevas sanciones estadounidenses, informa Reuters.
Entre los operadores vinculados a las naves figuran ADNOC Logistics and Shipping, Navig8 Tankers y Bahri, además de Klaveness Ship Management, Stolt Tankers y Sinokor. Teherán también advirtió que cualquier nave que realice transferencias de carga de buque a buque (STS) con los buques sancionados podría ser incorporada a la lista.
La autoridad iraní ha dicho en el pasado que los armadores deben obtener su autorización para transitar por el Estrecho de Ormuz y que los buques deben pagar por la seguridad y otros servicios.
Tránsito en mínimos
La advertencia se produce en un escenario de fuerte contracción de los tránsitos por la estratégica vía. Menos de 20 buques de commodities cruzaron Ormuz durante el fin de semana: cuatro el domingo 23 de agosto y 13 el sábado 22 de agosto, frente a 16 del viernes 21 de agosto, según Kpler.
Durante la semana terminada el 21 de agosto, 89 buques salieron del Golfo Pérsico y 103 ingresaron, a través del estrecho. De acuerdo con la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), los tránsitos detectados por AIS permanecen aproximadamente 90% por debajo de los niveles previos al conflicto. Los tanqueros representaron 45% del tránsito, de los cuales 56% correspondió a naves que transportaban crudo, productos petroleros o químicos, mientras que los buques tanque para GLP aportaron otro 24%.
Desde el 6 de julio, UKMTO ha registrado 23 incidentes con impactos de proyectiles que han provocado daños en puentes de mando, salas de máquinas y estructuras de buques en el estrecho y sus alrededores.
Petróleo bajo presión
El deterioro de las condiciones de navegación ocurre mientras Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Irán. El Brent retrocedió 1,1% el 24 de agosto, hasta US$93,38 por barril, mientras el WTI cayó 1,6%, a US$85,64.
Pese al retroceso de la jornada, ambos referenciales acumularon la semana anterior su segunda subida semanal consecutiva, con avances superiores al 5%, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán.
La eventual profundización del bloqueo estadounidense constituye el principal riesgo para los flujos energéticos. Según el analista de PVM Tamas Varga, un embargo reduciría el suministro regional y podría provocar una respuesta iraní contra instalaciones petroleras de Medio Oriente.
No obstante, el petróleo continúa fluyendo. Estados Unidos ha coordinado movimientos de buques hacia el estrecho y transferencias de carga a grandes tanqueros que esperan fuera de Ormuz. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que el promedio de siete días de petróleo saliendo del estrecho supera los 8 millones de barriles diarios.
El mercado, por ahora, parece asumir que el suministro no se ha interrumpido completamente. “Un Brent a US$93 por barril, en lugar de US$120-150, nos está indicando que suficiente petróleo sigue fluyendo”, señaló el analista de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)Bjarne Schieldrop.
El escenario, sin embargo, podría cambiar rápidamente si Irán decidiera cerrar efectivamente Ormuz mediante misiles y drones. Morgan Stanley elevó su proyección y estima que el Brent podría alcanzar US$100 por barril en el cuarto cuatrimestre.
Por MundoMaritimo
Crisis en Ormuz sigue reconfigurando los flujos de carga fraccionada y de proyectos pese a acuerdo entre EE. UU. e Irán
OMI y la ICS acogen con satisfacción el acuerdo de alto al fuego entre EE.UU. e Irán
3721 compañías registradas, 51 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.