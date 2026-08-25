Irán elevó la presión sobre el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz al incluir a 45 buques en una lista negra por presunto incumplimiento de sus normas de tránsito. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico advirtió que los buques incluidos podrían ser multados, detenidos y enfrentar la confiscación de sus cargamentos. La medida alcanza a grandes tanqueros de crudo y de productos, buques de transporte de GNL y GLP. Esta medida se da en un contexto en donde el tránsito por esta estratégica vía permanece cerca de mínimos y el mercado petrolero evalúa el impacto de nuevas sanciones estadounidenses, informa Reuters.

Entre los operadores vinculados a las naves figuran ADNOC Logistics and Shipping, Navig8 Tankers y Bahri, además de Klaveness Ship Management, Stolt Tankers y Sinokor. Teherán también advirtió que cualquier nave que realice transferencias de carga de buque a buque (STS) con los buques sancionados podría ser incorporada a la lista.

La autoridad iraní ha dicho en el pasado que los armadores deben obtener su autorización para transitar por el Estrecho de Ormuz y que los buques deben pagar por la seguridad y otros servicios.

Tránsito en mínimos

La advertencia se produce en un escenario de fuerte contracción de los tránsitos por la estratégica vía. Menos de 20 buques de commodities cruzaron Ormuz durante el fin de semana: cuatro el domingo 23 de agosto y 13 el sábado 22 de agosto, frente a 16 del viernes 21 de agosto, según Kpler.

Durante la semana terminada el 21 de agosto, 89 buques salieron del Golfo Pérsico y 103 ingresaron, a través del estrecho. De acuerdo con la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), los tránsitos detectados por AIS permanecen aproximadamente 90% por debajo de los niveles previos al conflicto. Los tanqueros representaron 45% del tránsito, de los cuales 56% correspondió a naves que transportaban crudo, productos petroleros o químicos, mientras que los buques tanque para GLP aportaron otro 24%.

Desde el 6 de julio, UKMTO ha registrado 23 incidentes con impactos de proyectiles que han provocado daños en puentes de mando, salas de máquinas y estructuras de buques en el estrecho y sus alrededores.

Petróleo bajo presión

El deterioro de las condiciones de navegación ocurre mientras Estados Unidos prepara nuevas sanciones contra Irán. El Brent retrocedió 1,1% el 24 de agosto, hasta US$93,38 por barril, mientras el WTI cayó 1,6%, a US$85,64.

Pese al retroceso de la jornada, ambos referenciales acumularon la semana anterior su segunda subida semanal consecutiva, con avances superiores al 5%, en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán.

La eventual profundización del bloqueo estadounidense constituye el principal riesgo para los flujos energéticos. Según el analista de PVM Tamas Varga, un embargo reduciría el suministro regional y podría provocar una respuesta iraní contra instalaciones petroleras de Medio Oriente.

No obstante, el petróleo continúa fluyendo. Estados Unidos ha coordinado movimientos de buques hacia el estrecho y transferencias de carga a grandes tanqueros que esperan fuera de Ormuz. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, afirmó que el promedio de siete días de petróleo saliendo del estrecho supera los 8 millones de barriles diarios.

El mercado, por ahora, parece asumir que el suministro no se ha interrumpido completamente. “Un Brent a US$93 por barril, en lugar de US$120-150, nos está indicando que suficiente petróleo sigue fluyendo”, señaló el analista de Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)Bjarne Schieldrop.

El escenario, sin embargo, podría cambiar rápidamente si Irán decidiera cerrar efectivamente Ormuz mediante misiles y drones. Morgan Stanley elevó su proyección y estima que el Brent podría alcanzar US$100 por barril en el cuarto cuatrimestre.

Por MundoMaritimo