El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz continúa severamente afectado en medio del conflicto entre Estados Unidos e Irán, con un escenario marcado por bloqueos simultáneos, desvíos de rutas y una fuerte caída en los volúmenes de navegación.
Datos recientes muestran que el flujo marítimo se mantiene “muy por debajo de los niveles en tiempos de paz”, con apenas entre 11 y 16 buques diarios cruzando el estrecho en los últimos días, frente a un promedio cercano a 130-135 naves por jornada previo al conflicto. Esta contracción responde a lo que se describe como un “doble bloqueo efectivo” tanto por parte de EE. UU. como de Ide Irán que está limitando el movimiento de embarcaciones comerciales.
En este contexto, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha intensificado la presión sobre el tránsito vinculado a Irán. Según informó la entidad, “catorce buques han dado la vuelta en U en tres días en lugar de poner a prueba el bloqueo naval estadounidense”, en una señal del efecto disuasivo de las operaciones en curso. El organismo agregó que “las fuerzas estadounidenses están enfocadas, vigilantes y altamente motivadas mientras ejecutan un bloqueo sobre buques que intentan entrar o salir de puertos iraníes”.
El jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, precisó que el bloqueo se aplica tanto en aguas territoriales iraníes como en aguas internacionales, subrayando que “hasta ahora no ha sido necesario abordar ningún buque” para hacer cumplir la medida. La operación, ordenada por el Presidente Donald Trump, involucra a unos 10.000 efectivos y contempla acciones más allá del Golfo Pérsico, ya que fuerzas lideradas por Estados Unidos “perseguirán activamente cualquier buque con bandera iraní o que intente proporcionar apoyo material a Irán”.
Cambios en patrones de operación en el estrecho
A nivel operativo, los datos de seguimiento marítimo reflejan cambios significativos en los patrones de navegación. De acuerdo con información de Lloyd’s List Intelligence, “la mayoría de los tanquertos que cruzaron el estrecho en los últimos días utilizaron una ruta prescrita por Irán”, pegada a su costa. De 27 buques analizados desde el 13 de abril, 15 siguieron esta ruta, mientras que ninguno utilizó la vía habitual no controlada por Teherán.
Además, el 81% de los buques que transitaron el estrecho en ese período tenía algún vínculo con Irán —ya sea por propiedad, registro de Abanderamiento o recaladas portuarias— lo que confirma el predominio de tránsito asociado al país en medio de las restricciones. En palabras de Bridget Diakun, analista de Lloyd’s List, “cada día el tránsito sigue moviéndose y la mayor parte está vinculada a Irán”.
Además, y pese a la presión, algunos buques sancionados han logrado ingresar al Golfo Pérsico. Entre ellos figuran los VLCC “Alicia” y “RHN”, ambos con historial de transporte de crudo iraní, lo que evidencia que, aunque limitado, el tránsito no se ha detenido completamente. Sin embargo, autoridades estadounidenses insisten en que “ningún buque ha logrado romper el bloqueo”, mientras que varias naves han sido obligadas a retroceder.
En paralelo, Irán ha reforzado su control sobre el estrecho, incluyendo la intención de cobrar peajes a los buques para garantizar un paso seguro. Esta medida se enfrenta a cuestionamientos legales bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), que establece el derecho de “paso en tránsito” sin impedimentos en estrechos internacionales. No obstante, la falta de mecanismos de aplicación efectiva y el hecho de que ni Estados Unidos ni Irán hayan ratificado el tratado añade incertidumbre jurídica al escenario.
El impacto económico también comienza a sentirse. La reducción del tráfico ha generado un déficit superior a 400 millones de barriles en embarques de petróleo, impulsando un alza de más del 30% en los precios del crudo desde el inicio del conflicto.
Por MundoMaritimo
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