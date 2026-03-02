La intensificación del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel provocó una disminución significativa del tránsito de tanqueros en el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el comercio mundial de hidrocarburos, con efectos directos en el sector tanquero y en las expectativas del mercado petrolero.

El 28 de febrero, medios estatales iraníes informaron el cierre del estrecho tras una jornada de intercambios de misiles en la región. Posteriormente, analistas de S&P Global Commodities at Sea (CAS) reportaron que hacía las 19:30 UTC el tránsito en el área mostraba una caída aproximada de entre 40% y 50% respecto de horas anteriores, con naves concentrándose en la salida de la zona.

Indicaron que hacia el final de la jornada había escasos tanqueros de crudo en el estrecho. Algunos buques modificaron su navegación antes de ingresar al área, mientras otros se aproximaban con carga y destino a puertos del Golfo.

El flujo promedio diario de crudo y productos refinados —incluido GLP— cargados en febrero y en tránsito por el Estrecho de Ormuz alcanzó 20,4 millones de barriles por día, por debajo de los 21,2 millones registrados en enero, según CAS.

Área crítica y nuevos avisos

El Estrecho de Ormuz canaliza alrededor de una quinta parte del comercio mundial diario de petróleo y una proporción relevante de las exportaciones globales de gas natural licuado, principalmente desde Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Más de 14 millones de barriles diarios transitaron por esta vía en 2025, equivalentes a cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de crudo transportado por mar, de acuerdo con datos de Kpler. Aproximadamente tres cuartas partes de esos volúmenes tienen como destino Asia.

En el ámbito operativo, la Autoridad Marítima de Panamá recomendó a buques bajo su registro evitar operaciones en zonas cercanas a Irán, Israel, el Golfo Pérsico, el Golfo de Omán y el Estrecho de Ormuz debido al aumento del riesgo.

En paralelo, un tanquero perteneciente al registro de abanderamiento de Palau fue alcanzado por un proyectil a unas cinco millas náuticas al norte del puerto de Khasab, en Omán. El Centro de Seguridad Marítima omaní informó que los 20 tripulantes fueron evacuados y que cuatro resultaron heridos. No se han entregado detalles oficiales sobre el alcance de los daños en la nave.

Ajustes económicos

La escalada ocurre en un contexto en que Irán, cuarto mayor productor de petróleo de la OPEP, con más de 3 millones de barriles diarios en enero, comparte litoral con el estrecho. Analistas del mercado energético señalaron que una eventual ampliación de las amenazas a la navegación comercial podría incrementar los tiempos de navegación, elevar primas de seguros y afectar la disponibilidad de tonelaje.

En la última sesión previa a los hechos, el crudo Brent cerró en US$72,48 por barril y el West Texas Intermediate en US$67,02. Analistas anticiparon que los precios podrían incorporar mayores primas de riesgo en la apertura siguiente, ante la posibilidad de interrupciones en el suministro.

Más de 20 millones de barriles fueron cargados para exportación en el Golfo desde Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar en la jornada reportada. Parte de esos volúmenes depende del tránsito por el Estrecho de Ormuz, mientras que sólo una fracción limitada podría redirigirse mediante oleoductos alternativos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Especialistas advirtieron que una interrupción prolongada del tránsito por el estrecho podría afectar el equilibrio del mercado mundial de crudo y gas natural licuado. Estados Unidos dispone de una Reserva Estratégica de Petróleo con inventarios cercanos a 415 millones de barriles, aunque se señaló que la duración y magnitud de una eventual crisis en Ormuz serían factores determinantes para evaluar su impacto en el suministro global.

Por MundoMaritimo