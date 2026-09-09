La escalada militar entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo nivel este miércoles 9 de septiembre, con una nueva ola de ataques contra buques mercantes en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz. Teherán aseguró haber atacado 10 naves, en respuesta al hundimiento de cinco tanqueros iraníes por parte de fuerzas estadounidenses, en la mayor secuencia declarada de ataques recíprocos contra el transporte marítimo desde el inicio de la guerra hace seis meses.
Los ataques ya dejaron al menos un tripulante fallecido y otro desaparecido, además de daños e incendios en distintos buques de la región.
Cinco tanqueros hundidos
Durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre, Estados Unidos informó que había destruido cinco tanqueros iraníes: “M/T Kaviz”, “Charminar”, “Horizon 1”, “Riesco” y “Derya”. Según información de inteligencia marítima citada en los antecedentes, cuatro fueron atacados en el Golfo de Omán, fuera del Estrecho de Ormuz, mientras que otro fue alcanzado cerca de la isla Kharg, principal terminal de exportación petrolera de Irán.
Washington sostuvo que la ofensiva respondió a ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores. EE.UU. señaló que ya ha atacado 10 tanqueros iraníes durante la última semana.
Buques mercantes bajo fuego
Irán, por su parte, afirmó haber atacado dos buques estadounidenses y ocho tanqueros. Entre los incidentes reportados figura el del “Hercules Star”, tanquero de productos refinados que se encontraba fondeado frente a Dubái. Su operador, Peninsula, confirmó un tripulante muerto y otro desaparecido. Fuentes de seguridad marítima indicaron que el buque pudo haber sido alcanzado por un dron.
Otro incidente afectó al “New Andros”, tanquero abanderado en Panamá que transportaba aproximadamente 2 millones de barriles de fuel oil iraquí. El buque fue alcanzado por un dron alrededor de las 06:00 hora local del miércoles 9 de septiembre en aguas territoriales iraquíes, provocando un incendio y daños menores en el casco. Sus 22 tripulantes resultaron ilesos y no se registró derrame de combustible.
La agencia británica UKMTO también informó que varios buques mercantes en el Golfo Norte y el Golfo de Omán fueron alcanzados por fuego incapacitante. Además, reportó un buque escorado a 24 millas náuticas de Port Rashid, Emiratos Árabes Unidos, posiblemente tras recibir el impacto de un proyectil.
Tránsito por Ormuz retrocede
La escalada ya tiene un efecto visible sobre el transporte marítimo. Solo seis buques de carga atravesaron Ormuz el martes 8 de septiembre, frente a nueve el día anterior y un promedio de aproximadamente 12 durante los últimos 10 días, según datos preliminares de Kpler.
Antes del inicio de la guerra, el estrecho registraba aproximadamente 125 grandes buques mercantes diarios, incluidos tanqueros y gaseros, y concentraba cerca del 20% del suministro mundial diario de crudo y GNL.
Los flujos tanqueros también se habrían reducido hasta 2 millones de barriles diarios, desde los 8 a 9 millones de barriles por día registrados durante la semana previa a la reanudación de los ataques el 30 de agosto.
La nueva ofensiva amenaza con revertir los avances que Washington aseguraba haber logrado para reactivar gradualmente el tránsito por el estratégico chokepoint.
Impacto sobre energía y comercio
El deterioro de la seguridad marítima impulsó al Brent sobre los US$100 por barril por primera vez desde julio, mientras el precio del diésel en Estados Unidos superó los US$5,94 por galón.
A la crisis en Ormuz se suma la intensificación de los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes en Yemen. El martes 8 de septiembre, los hutíes atacaron cuatro ciudades sauditas, provocando incendios en instalaciones petroleras y dejando 73 personas heridas.
La combinación de ataques a tanqueros, restricciones al tránsito y amenazas sobre nuevas zonas de exclusión marítima configura un escenario de creciente riesgo para las cadenas energéticas y el transporte marítimo internacional, con Ormuz nuevamente convertido en uno de los principales puntos de vulnerabilidad del comercio global.
Por MundoMaritimo
Escalada militar en Irán reduce tránsito de tanqueros en el Estrecho de Ormuz y presiona mercado petrolero
Guerra en Medio Oriente redibuja rutas tanqueras y paraliza el tránsito por el estratégico Estrecho de Ormuz
3722 compañías registradas, 51 países, 85 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.