La escalada militar entre Estados Unidos e Irán alcanzó un nuevo nivel este miércoles 9 de septiembre, con una nueva ola de ataques contra buques mercantes en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz. Teherán aseguró haber atacado 10 naves, en respuesta al hundimiento de cinco tanqueros iraníes por parte de fuerzas estadounidenses, en la mayor secuencia declarada de ataques recíprocos contra el transporte marítimo desde el inicio de la guerra hace seis meses.

Los ataques ya dejaron al menos un tripulante fallecido y otro desaparecido, además de daños e incendios en distintos buques de la región.

Cinco tanqueros hundidos

Durante la madrugada del miércoles 9 de septiembre, Estados Unidos informó que había destruido cinco tanqueros iraníes: “M/T Kaviz”, “Charminar”, “Horizon 1”, “Riesco” y “Derya”. Según información de inteligencia marítima citada en los antecedentes, cuatro fueron atacados en el Golfo de Omán, fuera del Estrecho de Ormuz, mientras que otro fue alcanzado cerca de la isla Kharg, principal terminal de exportación petrolera de Irán.

Washington sostuvo que la ofensiva respondió a ataques del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores. EE.UU. señaló que ya ha atacado 10 tanqueros iraníes durante la última semana.

Buques mercantes bajo fuego

Irán, por su parte, afirmó haber atacado dos buques estadounidenses y ocho tanqueros. Entre los incidentes reportados figura el del “Hercules Star”, tanquero de productos refinados que se encontraba fondeado frente a Dubái. Su operador, Peninsula, confirmó un tripulante muerto y otro desaparecido. Fuentes de seguridad marítima indicaron que el buque pudo haber sido alcanzado por un dron.

Otro incidente afectó al “New Andros”, tanquero abanderado en Panamá que transportaba aproximadamente 2 millones de barriles de fuel oil iraquí. El buque fue alcanzado por un dron alrededor de las 06:00 hora local del miércoles 9 de septiembre en aguas territoriales iraquíes, provocando un incendio y daños menores en el casco. Sus 22 tripulantes resultaron ilesos y no se registró derrame de combustible.

La agencia británica UKMTO también informó que varios buques mercantes en el Golfo Norte y el Golfo de Omán fueron alcanzados por fuego incapacitante. Además, reportó un buque escorado a 24 millas náuticas de Port Rashid, Emiratos Árabes Unidos, posiblemente tras recibir el impacto de un proyectil.

Tránsito por Ormuz retrocede

La escalada ya tiene un efecto visible sobre el transporte marítimo. Solo seis buques de carga atravesaron Ormuz el martes 8 de septiembre, frente a nueve el día anterior y un promedio de aproximadamente 12 durante los últimos 10 días, según datos preliminares de Kpler.

Antes del inicio de la guerra, el estrecho registraba aproximadamente 125 grandes buques mercantes diarios, incluidos tanqueros y gaseros, y concentraba cerca del 20% del suministro mundial diario de crudo y GNL.

Los flujos tanqueros también se habrían reducido hasta 2 millones de barriles diarios, desde los 8 a 9 millones de barriles por día registrados durante la semana previa a la reanudación de los ataques el 30 de agosto.

La nueva ofensiva amenaza con revertir los avances que Washington aseguraba haber logrado para reactivar gradualmente el tránsito por el estratégico chokepoint.

Impacto sobre energía y comercio

El deterioro de la seguridad marítima impulsó al Brent sobre los US$100 por barril por primera vez desde julio, mientras el precio del diésel en Estados Unidos superó los US$5,94 por galón.

A la crisis en Ormuz se suma la intensificación de los enfrentamientos entre Arabia Saudita y los hutíes en Yemen. El martes 8 de septiembre, los hutíes atacaron cuatro ciudades sauditas, provocando incendios en instalaciones petroleras y dejando 73 personas heridas.

La combinación de ataques a tanqueros, restricciones al tránsito y amenazas sobre nuevas zonas de exclusión marítima configura un escenario de creciente riesgo para las cadenas energéticas y el transporte marítimo internacional, con Ormuz nuevamente convertido en uno de los principales puntos de vulnerabilidad del comercio global.

Por MundoMaritimo