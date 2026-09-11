El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz se redujo a siete el 10 de septiembre, frente a los 11 registrados el día anterior, según datos preliminares de seguimiento marítimo. La cifra se ubica considerablemente por debajo del promedio de 15 buques diarios de los últimos 10 días, informa Reuters.

De acuerdo con Kpler, dos buques Panamax cruzaron el estrecho: uno transportaba fertilizantes y el otro navegaba en lastre. , otros cinco buques ingresaron a la vía, entre ellos un granelero Panamax cargado , un buque de carga general Handysize que transportaba acero, un granelero Handysize cargado con granos, un tanquero de rango medio con productos petrolíferos “sucios” y un Supramax con carga de graneles sólidos.

Los datos no consideran eventuales buques que hayan transitado con sus transpondedores del Sistema de Identificación Automática (AIS) apagados para evitar ser detectados.

Actividad de buques vinculados a QatarEnergy

Dos buques vinculados a QatarEnergy que navegaban en lastre, “Al Ghashamiya” y “Al Daayen”, navegaron esta semana por el Estrecho de Ormuz, los días 9 y 6 de septiembre, respectivamente.

Otro buque controlado por QatarEnergy, “Al Marrouna”, también transitóel Estrecho de Ormuz esta semana tras entregar el 10 de septiembre un cargamento desde Ras Laffan a Pakistán. Se trata del primer embarque de gas natural licuado (GNL) transportado a bordo de un buque vinculado a Qatar desde fines de julio, cuando el Al Areesh movilizó un cargamento desde Ras Laffan también hacia Pakistán.

Antes del inicio de la guerra con Irán, el 28 de febrero, diariamente navegaban a través del estrecho unos 125 buques mercantes de gran tamaño , incluidos tanqueros, gaseros, graneleros y portacontenedores, concentrando cerca del 20% del suministro diario mundial de petróleo crudo y GNL.

Presión sobre Bab el-Mandeb

En el Mar Rojo, los hutíes alineados con Irán tomaron el control de la ciudad portuaria yemení de Mocha el 10 de septiembre y avanzaron por la costa hacia islas estratégicas, según fuentes militares. Ese mismo día, 26 buques transitaron por el Estrecho de Bab el-Mandeb: 10 ingresaron al Mar Rojo y 16 salieron. El volumen se compara con un promedio cercano a 27 buques durante los últimos 10 días.

El 11 de septiembre, los hutíes alcanzaron la estratégica isla de Perim, ubicada en Bab el-Mandeb, según diversas fuentes del gobierno yemení. Previamente, fuerzas del gobierno reconocido internacionalmente se habían retirado de la isla, mientras los hutíes también habían tomado la localidad costera de Dhubab, frente a Perim.

Un eventual control hutí de Bab el-Mandeb otorgaría a Irán una ventaja estratégica en el conflicto con Estados Unidos, al afectar un segundo corredor marítimo relevante y presionar al alza los precios del petróleo.

Humo cerca del oleoducto saudí

Imágenes satelitales mostraron recientemente humo en las inmediaciones del oleoducto East-West de Arabia Saudita, infraestructura que se ha convertido en una vía clave para desviar las exportaciones de crudo del reino desde el Estrecho de Ormuz hacia el Mar Rojo.

Arabia Saudita no confirmó ningún incidente en la zona. Mientras tanto, la oferta de crudo saudí cayó en agosto en 2,3 millones de barriles diarios, hasta 6 millones de barriles por día, su nivel más bajo en más de tres décadas, según la Agencia Internacional de Energía. Parte de la disminución estuvo relacionada con ataques a buques que transitaban por Bab el-Mandeb.

Los precios internacionales del petróleo se encaminaban a cerrar la semana por encima de los US$100 por barril por primera vez desde mediados de mayo, aunque el 11 de septiembre registraban una leve baja ante reportes sobre conversaciones de ministros de Relaciones Exteriores de Medio Oriente para alcanzar un acuerdo temporal que permita gestionar el transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz.

Por MundoMaritimo