En el marco de la Convención Marítima de las Américas, MCA 2026, celebrada en el Megapolis Convention Center Ciudad de Panamá los días 7 y 8 de mayo- bajo la organización de la Cámara Marítima de Panamá, presidida por René Gómez- autoridades gubernamentales, representantes de organismos internacionales, armadores, operadores logísticos y líderes de la industria marítima global evidenciaron los principales desafíos que enfrenta el país para sostener su posición como el hub marítimo y logísticos más importante del hemisferio.
El encuentro, en el que MundoMaritimo participó como media partner, estuvo marcado en ambas jornadas por debates en torno a temáticas claves de la industria marítima portuaria y logística, entre ellos las tensiones geopolíticas, competitividad portuaria y marítima, la descarbonización y la importancia del capital humano, aspectos que en su conjunto están encausando el futuro del comercio marítimo internacional.
Geopolítica y presión sobre el comercio marítimo
Uno de los temas dominantes durante el encuentro fue el impacto de las tensiones geopolíticas sobre el comercio marítimo mundial. David Loosley, secretario general y CEO de BIMCO, advirtió que “el sector del transporte marítimo se enfrenta hoy en día a aranceles, sanciones, amenazas a la seguridad y perturbaciones comerciales, todo al mismo tiempo”, afirmó.
Loosley explicó que las rutas marítimas estratégicas enfrentan niveles de incertidumbre sin precedentes, obligando a la industria a desarrollar mayores capacidades de resiliencia operativa. En ese contexto, Panamá aparece como uno de los actores llamados a ofrecer estabilidad logística y confianza internacional.
La preocupación también fue compartida por Tim Wilkins, managing director de INTERTANKO, quien alertó sobre el crecimiento de la llamada flota en la sombra: “la eficiencia y los costos importan, pero no podemos normalizar controles más débiles”, señaló al respecto. Además, apuntó problemáticas como el endurecimiento de sanciones internacionales y la fragmentación regulatoria entre distintos países.
En ese contexto, subrayó que Panamá debe fortalecer su rol como plataforma marítima integral y no limitarse únicamente a ser una ruta de tránsito. Además, destacó que el país mantiene ventajas competitivas relevantes gracias a su conectividad, experiencia marítima y capital humano especializado, aunque subrayó que el país deberá sostener altos estándares regulatorios y operativos para proteger su reputación dentro de la industria global.
Panamá: Desafíos y oportunidades como hub
Rodolfo Sabonge, director general de Planificación Nacional en el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, al referirse a las problemáticas que enfrenta Panamá como hub marítimo, portuario y logístico para adaptarse a un comercio global en transformación indicó que “el país no enfrenta un problema de falta de activos estratégicos; enfrenta un problema de articulación estratégica. Tener activos no equivale a tener estrategia. El verdadero desafío es integrar nuestros sistemas para capturar más valor, fortalecer la resiliencia y consolidar nuestra posición como plataforma logística global”.
Desde la perspectiva del registro de buques, Ramón Franco, director general de la Marina Mercante de Panamá afirmó que “Panamá ha decidido transformar profundamente su registro marítimo internacional, apostando por un modelo basado en la calidad, la transparencia y la seguridad. Hoy enviamos un mensaje claro al mundo: no buscamos ser simplemente el registro más grande, sino uno de los más confiables y responsables. Hemos fortalecido nuestros controles, rechazado embarcaciones que no cumplen con los estándares internacionales y combatido activamente las operaciones vinculadas a flotas irregulares”.
Uno de los momentos destacados de la Convención Marítima de las Américas 2026 fue la suscripción por parte de la Cámara Marítima de Panamá y BIMCO de una alianza estratégica enfocada en el fortalecimiento del programa “Doing Business”, plataforma creada para generar conexiones comerciales, cooperación internacional y oportunidades de inversión dentro del sector marítimo, logístico y portuario. El acuerdo busca fortalecer el posicionamiento de Panamá como hub marítimo regional mediante ruedas de negocios B2B, intercambio técnico, networking internacional y acercamiento entre armadores, operadores portuarios, navieras e inversionistas globales.
El desafío de la descarbonización y capital humano
La descarbonización y la transición energética también fueron abordados ampliamente durante MCA 2026. Destacó en este plano el panel "Corredores y hub de transporte marítimo ecológicos Global Gateway: Estudio de viabilidad del corredor verde y digital Algeciras-Panamá", donde especialistas internacionales analizaron el papel estratégico que puede desempeñar Panamá en el desarrollo de combustibles alternativos y operaciones marítimas descarbonizadas, tomando como referencia experiencias avanzadas como la del puerto de Algeciras, en España. También destacó el panel "Retos y oportunidades de financiación para el sector marítimo" donde especialistas del sector financiero y marítimo coincidieron en que la sostenibilidad y la transición energética ya no son opcionales para la industria logística y portuaria de la región
El fortalecimiento del capital humano marítimo de Panamá también apareció igualmente como eje de la perpetuación en el tiempo de Panamá como hub de la industria marítima. En ese sentido, Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, destacó la necesidad de atraer nuevas generaciones hacia la industria marítima y fortalecer la formación técnica especializada. “Mientras más hablemos del sector marítimo y más demostremos su importancia, más fácil será atraer el nuevo talento que el mundo necesita”, expresó.
Por MundoMarítimo
Convención Marítima de Las Américas 2026 reafirma el rol estratégico de Panamá como hub en la región
Panamá acogerá la Convención Marítima de las Américas 2026 como eje de negocios y estrategia regional
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