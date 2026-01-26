Entre los días 7 y 8 de mayo de 2026, en el Megapolis Convention Center, en Ciudad de Panamá, se llevará a cabo la Convención Marítima de las Américas (MCA) 2026, evento que se proyecta como uno de los principales espacios de negocios, cooperación e innovación del sector en la región. La cita, organizada por la Cámara Marítima de Panamá (CMP) reunirá a actores clave de la industria marítima, portuaria y logística provenientes de más de 40 países.

El presidente de la CMP, René Gómez, subrayó la importancia del desarrollo de la convención en Panamá, considerando la relevancia estratégica del país centro del comercio marítimo global. “Panamá conecta más de 140 rutas marítimas, enlaza 160 países y concentra cerca del 25% del PIB nacional vinculado a los servicios marítimos y logísticos. Esta convención es una vitrina para mostrar esa fortaleza al mundo”, destacó.

Un punto de encuentro para la industria global

La Convención Marítima de las Américas 2026 reunirá a más de 400 participantes internacionales, incluyendo a 30 compañías líderes a nivel global, así como delegaciones de navieras, operadores portuarios, astilleros, grupos logísticos, empresas de energía, inversionistas y proveedores tecnológicos.

Según explicó Gerardo Bósquez, presidente del Comité Organizador de la MCA 2026, el evento ha sido diseñado como una plataforma integral que combina negocios, transferencia de conocimiento y generación de alianzas estratégicas. “Buscamos crear un espacio donde los principales tomadores de decisiones del sector puedan interactuar, identificar oportunidades concretas y fortalecer la cooperación regional”, señaló.

La agenda del encuentro contempla dos jornadas de actividades que incluirán exhibición comercial internacional, conferencias magistrales, ruedas de negocios B2B, talleres técnicos, sesiones especializadas y visitas guiadas a instalaciones marítimas y logísticas del país, tanto antes como después del evento principal.

Negocios cara a cara

Uno de los componentes más relevantes de la MCA 2026 será el programa Doing Business, concebido como una herramienta para facilitar contactos efectivos entre oferta y demanda. Este formato permitirá encuentros cara a cara de 15 minutos entre proveedores regionales y 40 compradores internacionales previamente confirmados, representantes de líneas navieras, operadores portuarios, astilleros y grupos logísticos.

La iniciativa apunta a generar oportunidades reales de inversión, contratos y alianzas estratégicas, posicionando a Panamá como un punto de conexión clave entre mercados y actores del ecosistema marítimo global.

Proyección internacional y visión de largo plazo

Tanto la Autoridad Marítima como la Autoridad de Turismo de Panamá destacaron que la convención se alinea con la Estrategia Marítima Nacional, una hoja de ruta a 25 años que articula esfuerzos del sector público, privado y académico para promover un desarrollo marítimo sostenible, competitivo y con visión de futuro.

Panamá alberga actualmente el registro marítimo más grande del mundo, con más de 8.500 naves, es considerado el principal hub logístico de Latinoamérica y registra más de 14.000 tránsitos anuales por el Canal de Panamá, conectando cerca de 1.920 puertos a nivel global.

Bajo el lema “Conectando personas, negocios y progreso sostenible”, la Convención Marítima de las Américas 2026 se proyecta como un espacio de alto nivel para impulsar la innovación, la sostenibilidad y el crecimiento del sector marítimo, reafirmando a Panamá como una puerta de entrada estratégica del comercio global en las Américas.

