En la jornada del jueves 7 de mayo, en el Megapolis Convention Center de Ciudad de Panamá, se llevó a cabo la primera de las dos jornadas de la Convención Marítima de Las Américas (MCA), considerada una de las principales plataformas de negocios y cooperación para las industrias marítima, logística y portuaria del hemisferio occidental.
El encuentro, organizado por la Cámara Marítima de Panamá y en el que MundoMarítimo participa como media partner, reúne a líderes de la industria, inversionistas, autoridades y representantes de organismos internacionales con el objetivo de fortalecer alianzas regionales, promover oportunidades de inversión y destacar el papel de Panamá como hub marítimo estratégico de las Américas. Asimismo, el evento busca fomentar el networking de alto nivel, impulsar oportunidades concretas de negocios a través del programa Doing Business y promover la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital del sector marítimo-portuario.
En la convención participan armadores, operadores marítimos y administradores de flotas; autoridades portuarias y terminales; representantes gubernamentales y organismos internacionales; proveedores de tecnología, servicios y soluciones para la industria marítima y logística; además de instituciones académicas y organizaciones de formación especializada.
Las actividades de la Conferencia Anual de la Cámara Marítima de Panamá comenzaron con las palabras de su presidente, René Gómez, quien señaló que: "En medio de la incertidumbre global, de las presiones sobre las cadenas de suministro y de la transformación energética, también vemos grandes oportunidades para los países que estén dispuestos a innovar y liderar. Panamá quiere seguir siendo parte de esa conversación global, no solo como una ruta estratégica o un proveedor de servicios, sino como un socio confiable para el desarrollo de la industria marítima internacional".
Posteriormente intervino Arsenio Domínguez, secretario general de la International Maritime Organization (IMO), quien destacó que: “Mientras más hablemos del sector marítimo y más demostremos su importancia, más fácil será atraer el nuevo talento que el mundo necesita”. Durante su intervención, destacó también la importancia de fortalecer la cooperación regional, compartir conocimientos y reconocer el valor que América Latina aporta a la industria marítima global.
La apertura contó además con la participación del Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien manifestó que: “Panamá mantiene una posición firme en defensa de su plataforma marítima, de su registro de buques y de su papel estratégico dentro del comercio internacional”.
Tras la inauguración oficial, Sergio Bacci, dio inicio a la sesión plenaria “Asegurando el comercio global y el transporte marítimo en una era de incertidumbre”, instancia en la que además de Arsenio Domínguez, participaron Tim Wilkins, managing director de Intertanko; Thomas Kazakos, secretario general de la Cámara Marítima Internacional (ICS); David Loosley, secretario general y CEO de BIMCO y Dafne Anghelidis, miembro del EXCO de WISTA International, la conversación fue moderada por Orlando Allard, consultor y asesor de la Cámara Marítima de Panamá.
Más tarde se desarrolló la presentación “El comercio bajo presión: la realidad comercial del transporte marítimo”, a cargo de Paul Pathy, presidente de BIMCO, quien abordó los desafíos que enfrenta actualmente la industria naviera en un escenario marcado por la incertidumbre económica y geopolítica.
Pasado el mediodía se realizó una visita al área de Exhibición, espacio donde empresas y organizaciones del sector presentaron soluciones tecnológicas, servicios especializados e iniciativas vinculadas al desarrollo de la industria marítima y logística.
Durante la tarde se llevaron a cabo el panel “Maximizando el desempeño de las flotas: estrategias técnicas y operacionales para la optimización energética”, además de las presentaciones “Digitalización marítima: ¿podemos alcanzar interoperabilidad global sin comprometer la seguridad ni perder el control?” y “Cómo la gobernanza marítima incorpora acuerdos multilaterales medioambientales”, enfocadas en digitalización, interoperabilidad y sostenibilidad en el ámbito marítimo.
La jornada concluyó con la ponencia “Geopolítica y comercio global: actualización 2026”, presentada por Lucas Gastaldi, partner de McKinsey Panamá, quien durante su exposición explicó que de acuerdo a su visión: “El mundo no se está desglobalizando. El comercio global sigue creciendo, pero se está reordenando geopolíticamente. Las tensiones comerciales, la inteligencia artificial y las nuevas alianzas estratégicas están cambiando las cadenas de suministro y obligando a las empresas a convertir el riesgo geopolítico en parte de su modelo operativo”.
Tras el cierre del primer día de conferencia la organización ofreció un cóctel de networking para los representantes de la industria y autoridades asistentes.
Segunda jornada
Las actividades generales y la conferencia de MCA 2026 continuarán durante la jornada de este viernes 8 de mayo, donde destacan las presentaciones de David Loosley, secretario general y CEO de BIMCO; Rodolfo Sabonge, director general de Planificación Nacional del Instituto de Planificación para el Desarrollo (MEF); Ramón Franco, director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); y Thomas Kazakos, secretario general de la Cámara Marítima internacional (ICS)
Durante la tarde se desarrollarán los paneles “Corredores y hubs verdes de transporte marítimo Global Gateway: estudio de factibilidad del corredor verde y digital Algeciras–Panamá” y “Desafíos y oportunidades de financiamiento para el sector marítimo”.
A las 16:00 horas se realizará la sesión plenaria de cierre y un cóctel de networking, mientras que las actividades de la Convención Marítima de Las Américas culminarán con la fiesta de clausura programada a partir de las 19:00 horas.
Por MundoMaritimo
Panamá acogerá la Convención Marítima de las Américas 2026 como eje de negocios y estrategia regional
Convención Marítima de las Américas 2026 reunirá a actores internacionales claves del sector en Panamá
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
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