Panamá se prepara para recibir la Convención Marítima de las Américas (MCA) 2026, que se celebrará los días 7 y 8 de mayo en el Megapolis Convention Center, organizada por la Cámara Marítima de Panamá, consolidándose como uno de los principales encuentros del sector en el hemisferio occidental y del cual MundoMaritimo será media partner.

La instancia convocará a más de 30 compañías líderes a nivel global, más de 400 participantes internacionales y delegaciones de más de 40 países, en dos jornadas enfocadas en negocios, innovación y alianzas estratégicas. Concebida como una plataforma de alto nivel, la MCA 2026 busca facilitar el intercambio de ideas, la generación de acuerdos y el análisis de los desafíos que enfrenta el comercio marítimo internacional.

El presidente del Comité Organizador, Gerardo Bósquez, destacó el carácter estratégico del encuentro al señalar que “es un gran placer darles la bienvenida a la Convención Marítima de las Américas – Panamá 2026, una plataforma que confirma el papel de Panamá como hub marítimo y logístico de la región y un puente que conecta a las Américas con el mundo”. Asimismo, subrayó que “más que una conferencia, la MCA 2026 reúne al gobierno, sector privado, academia y organizaciones internacionales para fomentar la colaboración, generar oportunidades reales de negocio y construir alianzas de largo plazo”.

Uno de los hitos del evento será el lanzamiento oficial de la Estrategia Marítima Nacional de Panamá (NMS), definida como una hoja de ruta compartida a 25 años para el crecimiento sostenible y competitivo del sector. En este contexto, se espera la participación de más de mil líderes globales que intercambiarán visiones, explorarán oportunidades de inversión y diseñarán proyectos colaborativos con impacto en el comercio marítimo hemisférico.

¿Por qué Panamá?

La elección de Panamá como sede responde a su posición como plataforma natural del comercio global. El país conecta más de 140 rutas marítimas y 160 países, funcionando como enlace estratégico entre los océanos Atlántico y Pacífico. Su ecosistema integrado —que incluye el Canal de Panamá, puertos, parques logísticos y zonas francas— lo posiciona como un nodo clave del comercio internacional.

Entre sus principales fortalezas destacan el mayor registro marítimo del mundo, con más de 8.500 naves; su liderazgo como hub logístico en América Latina según el Logistics Performance Index del Banco Mundial; la presencia de más de 50 navieras internacionales operando en sus puertos; y más de 14.000 tránsitos anuales que conectan cerca de 1.920 puertos a nivel global.

Hitos destacados de la agenda

El programa del evento contempla actividades previas y posteriores, incluyendo pre-tours logísticos (4 de mayo), una recepción de bienvenida (6 de mayo), exhibición comercial, sesiones plenarias y ruedas de negocios durante los días centrales, además de tours técnicos y culturales. Un elemento distintivo será el programa “Doing Business”, que conectará a compradores globales con proveedores mediante reuniones individuales pre-agendadas de 15 minutos, con la participación confirmada de 40 tomadores de decisión internacionales. —representando navieras, puertos, astilleros, logística y energía— con el objetivo de generar oportunidades concretas de inversión y alianzas.

En un contexto global marcado por la reconfiguración de rutas comerciales, tensiones geopolíticas y transición energética, la MCA 2026 se proyecta como un espacio clave para definir estrategias que impactarán el comercio regional en los próximos años. Como enfatizó Bósquez, “Panamá no es solo un punto de paso: es donde el comercio global se encuentra con el propósito y el progreso”, invitando a la industria a ser parte de este hito para el desarrollo marítimo de las Américas.

Por MundoMaritimo