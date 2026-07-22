La escalada del conflicto en Medio Oriente modificó de forma significativa las perspectivas del mercado global de carga aérea para 2026. Un informe actualizado de Xeneta señala que, si a fines de 2025 se proyectaba una caída de entre 5% y 10% en las tarifas de contratos de largo plazo, ahora se espera un incremento de entre 5% y 15% para el conjunto del año, debido al impacto que tuvo la interrupción de capacidad tras los ataques registrados a fines de febrero.
La consultora también revisó al alza su previsión de crecimiento de la demanda, que ahora se ubicaría en el extremo superior del rango de 2% a 3%, mientras que la expansión de la capacidad se situaría en el límite inferior de ese mismo rango, tras reducir la estimación anterior de entre 3% y 4%.
Capacidad restringida impulsa las tarifas
Según el reporte, la escalada del conflicto el 28 de febrero eliminó de forma inmediata cerca del 12% de la capacidad mundial de carga aérea, limitando el crecimiento de la oferta a solo un 1% durante el primer semestre de 2026.
En contraste, la demanda aumentó un 4% en el mismo período, superando las previsiones iniciales. Este desbalance entre oferta y demanda impulsó un aumento interanual de 17% en las tarifas globales de carga aérea, considerando tanto contratos de largo plazo como operaciones spot.
El Chief Airfreight Officer de Xeneta, Niall van de Wouw, destacó que las tarifas spot llegaron a registrar incrementos cercanos al 40% interanual en mayo, aunque actualmente muestran una estabilización. Agregó que, pese a la incertidumbre geopolítica, la demanda continúa creciendo y que durante la segunda mitad del año se espera una moderación del consumo, mientras la capacidad continúa recuperándose gradualmente.
Van de Wouw sostuvo además que la crisis volvió a demostrar la capacidad de respuesta del transporte aéreo frente a interrupciones de gran magnitud. Mientras el conflicto provocó el cierre temporal de importantes hubs de Medio Oriente, las operaciones chárter lograron restablecerse en pocos días, reforzando el papel de este modo de transporte en la resiliencia de las cadenas de suministro globales.
IA impulsa la demanda mientras el comercio electrónico pierde fuerza
El informe identifica dos tendencias que están reconfigurando la demanda de carga aérea. Por una parte, el transporte asociado a la industria de la inteligencia artificial continúa expandiéndose con fuerza, impulsado por los envíos de semiconductores y hardware. Las ventas mundiales de semiconductores crecieron un 106% interanual en abril de 2026, el mayor incremento desde que existen registros, consolidando al corredor transpacífico como la principal ruta del año para este tipo de mercancías.
En sentido contrario, el e-commerce muestra señales de desaceleración. Las exportaciones chinas de productos de bajo valor y e-commerce disminuyeron un 7% interanual en mayo, acumulando seis meses consecutivos de retrocesos.
A ello se suma la entrada en vigor, el 1 de julio, de la eliminación por parte de la Unión Europea de la exención arancelaria para importaciones inferiores a 150 euros, reemplazada por un gravamen fijo de 3 euros por artículo y una tasa adicional de gestión prevista para noviembre.
Para Xeneta, aunque la recuperación gradual de la capacidad podría favorecer nuevamente a los propietarios de carga, durante el segundo semestre, el actual escenario geopolítico mantiene abierta la posibilidad de nuevas interrupciones inesperadas, por lo que contar con información de mercado en tiempo real será clave para responder a futuros eventos que puedan alterar el equilibrio entre oferta y demanda.
Por MundoMaritimo
Carga aérea: Tarifas spot aumentan 41% en mayo impulsadas por crisis en Medio Oriente y demanda tecnológica
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