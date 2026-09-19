La persistente inestabilidad en Medio Oriente está impulsando los precios del petróleo hasta niveles que podrían generar un impacto significativo en las tarifas del transporte de carga en sus distintos modos. Durante el lunes 14 de septiembre, las operaciones en el London Intercontinental Exchange mostraban precios de entre US$103 y US$109 para la mayoría de las mezclas de petróleo. En tanto, los contratos de Brent para entrega en noviembre se situaban en US$107 por barril, con un incremento superior a US$3 en las últimas 24 horas. En el último año, los precios han aumentado US$50, informa Ti.

Uno de los factores detrás del incremento es la falta de una resolución al conflicto entre Irán y Estados Unidos, que, de acuerdo con el escenario descrito, continúa deteriorándose. A informes de nuevos ataques en el Estrecho de Ormuz de la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) se suman reportes que indican una disminución en el número de buques que transitan por esta vía durante las últimas semanas.

El flujo de petróleo también enfrenta presiones por el conflicto entre Arabia Saudita y el movimiento hutí en Yemen. Aliados hutíes e iraníes en Irak han lanzado ataques y deshabilitado el oleoducto que transporta petróleo desde Abqaiq hasta Yanbu, una infraestructura que constituye el principal medio para exportar petróleo desde el Golfo Pérsico, aparte del Estrecho de Ormuz.

La amenaza más amplia de los hutíes sobre Arabia Saudita también está afectando al sentimiento del mercado. Paralelamente, el flujo de petróleo proveniente de Rusia enfrenta presiones como consecuencia de los ataques ucranianos.

Transporte marítimo bajo amenaza

De acuerdo con Ti, el impacto sobre la capacidad del transporte marítimo de carga podría comenzar a ser significativo. Los CEOs de Ryanair y Etihad han advertido que sus servicios podrían reducirse si los actuales niveles de precios del combustible se mantienen. En tanto, el CEO de AirBaltic atribuyó la quiebra de la compañía a los precios del combustible.

En el sector, los suministros de bunker se han mantenido sólidos hasta ahora. Sin embargo, fuentes como Reuters y Rystad Energy plantean que esta situación podría cambiar durante los próximos meses.

En particular, el suministro de crudo y productos derivados provenientes de Rusia podría comenzar a disminuir debido a la combinación de los ataques ucranianos contra terminales rusas y la denominada shadow fleet, junto con las sanciones de la Unión Europea, factores que dificultarían el abastecimiento.

Diésel suma presión

El precio y la disponibilidad del diésel representan otro foco de preocupación. Se trata posiblemente del combustible derivado del petróleo con mayor importancia por su impacto directo sobre la demanda y los precios internos. En Estados Unidos, los precios del diésel han aumentado más de la mitad durante el último año.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció el carácter tanto político como económico de esta situación al señalar que Ucrania debía evitar atacar las refinerías rusas para no afectar el suministro de diésel.

Los precios de los combustibles se han mantenido elevados durante todo 2026. Sin embargo, el mercado petrolero parece aproximarse a un punto de crisis, marcado por bajos niveles de reservas y disrupciones en el suministro.

Ti, concluye que, de mantenerse este escenario, el petróleo podría alcanzar niveles capaces de afectar severamente las operaciones de transporte, con consecuencias tanto para los mercados logísticos globales como para los mercados locales.

Por MundoMaritimo