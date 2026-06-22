Las tarifas spot del transporte aéreo de carga alcanzaron en mayo de 2026 los US$3,40 por kilo, un alza interanual de 41%, consolidando uno de los mercados más tensionados de los últimos años. De acuerdo con el análisis presentado por Xeneta junto a la Asociación Internacional de Carga Aérea (TIACA), el conflicto en Medio Oriente, la creciente demanda de semiconductores y la incertidumbre contractual están redefiniendo la dinámica del sector.
Impacto de Medio Oriente
Según Xeneta, el principal factor detrás del repunte de las tarifas ha sido la interrupción de las cadenas logísticas provocada por el conflicto en Medio Oriente. “El cierre del Estrecho de Ormuz y la suspensión de tránsitos por el Canal de Suez tras la escalada de tensiones ocurrida a fines de febrero afectaron rutas que concentran cerca del 80% de la carga aérea entre India y Europa, además de entre el 25% y 30% de los envíos desde China y el Sudeste Asiático hacia el continente europeo”, señala el informe.
En tanto, la capacidad aérea en la región ha mostrado señales de recuperación, alcanzando aproximadamente el 70% de los niveles previos al conflicto hacia finales de mayo. Los hubs de Doha y Dubái recuperaron cerca del 70% de su capacidad, mientras que Abu Dhabi incluso superó los niveles anteriores a la crisis.
No obstante, Xeneta advirtió que la situación sigue siendo frágil. “Aunque las tarifas comenzaron a moderarse en junio, la persistencia de bloqueos marítimos y la incertidumbre sobre la estabilidad de los acuerdos de paz impiden anticipar una normalización rápida del mercado”, declara.
Las variaciones tarifarias muestran importantes diferencias según ruta comercial. Las tarifas entre el sur de Asia y Europa aumentaron 74% respecto al período previo al conflicto, mientras que las rutas entre Medio Oriente y Europa registraron un incremento de 89%.
Auge de los semiconductores
El motor de crecimiento de la carga aérea también ha cambiado. Si durante los últimos años el comercio electrónico impulsó gran parte de la demanda, actualmente son los semiconductores y la infraestructura asociada a la inteligencia artificial los que lideran el mercado.
Xeneta señaló que los ingresos globales del sector de semiconductores crecieron 106% interanual durante los primeros meses de 2026, generando una fuerte presión sobre las capacidades aéreas. En mayo, las tarifas desde Taiwán hacia Estados Unidos alcanzaron US$7,02 por kilo, mientras que los envíos desde China y Malasia al mismo destino llegaron a US$5,86 y US$6,69 por kilo, respectivamente.
La consultora explicó que para las empresas tecnológicas el costo del transporte ha pasado a ser secundario frente a la necesidad de recibir rápidamente componentes destinados a centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.
En contraste, el e-commerce transfronterizo muestra signos de desaceleración. Las exportaciones B2C de China disminuyeron 11% en abril, afectadas por cambios regulatorios tanto en Estados Unidos como en Europa.
Contratos más cortos
La incertidumbre del mercado también está modificando las relaciones comerciales entre aerolíneas, transitarios y propietarios de carga.
Xeneta indicó que “el 22% de los nuevos contratos firmados durante el segundo trimestre de 2026 tienen una vigencia de apenas un mes, más del doble de la proporción observada un año antes”. Asimismo, señaló que el 51% de los acuerdos entre aerolíneas y transitarios presenta una duración inferior a 30 días, niveles comparables a los registrados durante la pandemia de Covid-19.
La firma destacó que esta situación incrementa la carga administrativa y dificulta la planificación de compras y abastecimiento, obligando a las empresas a renegociar tarifas con una frecuencia cada vez mayor.
Perspectivas para 2026
Otro elemento observado por Xeneta es el adelantamiento de embarques marítimos ante la expectativa de nuevas alzas en los fletes oceánicos. Este fenómeno podría generar un eventual traspaso de carga hacia el transporte aéreo si la confiabilidad de los servicios marítimos se deteriora durante los próximos meses.
Pese a ello, la Xeneta proyecta que durante el resto de 2026 la oferta y la demanda crecerán de manera relativamente equilibrada, en torno al 2% y 3%, respectivamente. En este contexto, considera poco probable una caída significativa de las tarifas y descarta, por ahora, una temporada alta tradicional impulsada por el e-commerce durante el segundo semestre.
Por MundoMaritimo
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