Irán anunció que alcanzó un acuerdo con Omán respecto de una propuesta de ruta para la navegación en el Estrecho de Ormuz y que una declaración conjunta se encuentra en su etapa final de redacción. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que las negociaciones avanzan positivamente y que el acuerdo podría concretarse "si ciertos terceros no obstaculizan este proceso".

El Estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán transitaba cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo, permanece en el centro de las negociaciones para restablecer plenamente el tránsito marítimo en la zona.

De acuerdo con Reuters, la propuesta más reciente permitiría a Irán intervenir cuando lo considere necesario sobre el tránsito de ingreso al Golfo Pérsico, mientras que los buques que abandonen la zona navegarían por una ruta situada entre Irán y Omán, obteniendo la autorización de salida a través de las autoridades omaníes, previo aviso a Teherán.

Incertidumbre en el sector marítimo

No obstante, el eventual esquema genera inquietud en el sector marítimo internacional. En una carta abierta dirigida esta semana a la Organización Marítima Internacional (OMI), las principales asociaciones mundiales del transporte marítimo advirtieron que "la capacidad de los buques mercantes para navegar por las vías navegables internacionales de forma segura, predecible y sin obstáculos innecesarios es fundamental para contar con cadenas de suministro resilientes, estabilidad económica y seguridad energética".

Las organizaciones también rechazaron la posibilidad de imponer pagos obligatorios por el tránsito, señalando que establecer tarifas o cargos por servicios equivaldría a "un peaje en todo menos en el nombre", además de crear un precedente que podría debilitar el marco jurídico internacional que regula el paso por los estrechos utilizados para la navegación internacional.

Según Reuters, Irán busca cobrar entre un 5% y un 7% del valor de la carga transportada por los buques que utilicen el estrecho, mientras que Omán estudia tarifas cercanas al 3%. Estados Unidos, en cambio, insiste en que el tránsito debe mantenerse libre de cualquier tipo de cobro.

Más allá del impacto económico, las tarifas plantean complejos desafíos regulatorios para navieras, armadores y traders petroleros. Ello se debe a que Estados Unidos mantiene sanciones contra la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, organismo creado por Irán para administrar la vía marítima, además de prohibiciones relacionadas con pagos por servicios vinculados a garantías de paso seguro.

Fuentes de la industria señalaron que cualquier pago a entidades sancionadas podría exponer a las navieras a incumplimientos regulatorios e incluso a la congelación de activos, situación que añade un importante factor de riesgo para los operadores marítimos.

Aunque el anuncio iraní fue recibido por los mercados como una señal positiva —el precio del petróleo registró nuevas caídas ante la expectativa de una mayor normalización de los flujos energéticos—, desde Teherán también moderaron las expectativas.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, explicó que las conversaciones con Omán contemplan una "ruta temporal" con una vigencia estimada de entre dos y cuatro meses, por la cual una parte importante del tránsito navegaría dentro de aguas territoriales iraníes. Asimismo, enfatizó que "este entendimiento no significa la reapertura total del Estrecho de Ormuz".

Por MundoMaritimo