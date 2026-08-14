La incertidumbre mantiene el tránsito de buques a través del Estrecho de Ormuz en niveles reducidos y condiciona las decisiones de armadores, aseguradoras y operadores de carga. Esto, pese a que Irán y Omán avanzan en las negociaciones para establecer un marco que permita reabrir el paso para el transporte marítimo en la estratégica vía, aunque persisten diferencias con Estados Unidos sobre las condiciones del acuerdo.
Uno de los puntos pendientes para establecer un acuerdo corresponde a los eventuales cobros por tránsito. Un funcionario iraní señaló que Teherán busca aplicar tarifas equivalentes a entre 5% y 7% del valor de las cargas, mientras que Omán analiza un cobro cercano al 3%. Estados Unidos, en cambio, se opone a cualquier tarifa.
A estas diferencias se suman las sanciones estadounidenses y las restricciones contempladas por pólizas de seguros sobre determinados pagos. Fuentes de la industria citadas por Reuters señalaron que estas condiciones dificultan la implementación del acuerdo en su estructura actual. También persiste la incertidumbre sobre qué buques podrían utilizar el corredor. Entre las cuestiones planteadas por actores del mercado se encuentra si una nave con pabellón estadounidense, propiedad estadounidense o con destino a un puerto de Estados Unidos podría transitar bajo el esquema propuesto.
Además, el esquema discutido entre Irán y Omán contempla una reapertura durante 60 días. De acuerdo con la propuesta, los buques que ingresen al golfo utilizarían una ruta próxima a la costa iraní, mientras que las naves que salgan emplearían un corredor del lado omaní.
Según los antecedentes disponibles, ambos países habrían alcanzado un entendimiento sobre las coordenadas de las rutas. El marco también incluiría aspectos técnicos, legales, de seguridad y ambientales, además de una posible participación regional en labores de desminado y trabajos técnicos.
Tránsito continúa lejos de los niveles previos a la guerra
La actividad en Ormuz permanece reducida. Datos de Kpler mostraron ocho buques cruzando el estrecho el 5 de agosto, cinco de ellos tanqueros y tres graneleros, frente a más de 100 naves diarias antes del conflicto.
Durante los primeros cuatro días de la semana que inició el 03 de agosto, se registraron 33 tránsitos, frente a 50 en el mismo período de la semana anterior.
Solo seis tanqueros de crudo habían salido del estrecho durante la semana pasada, mientras que 21 naves ingresaron, principalmente por la ruta situada del lado iraní. Fuentes del sector señalaron que algunas refinerías de China e India buscaron buques para navegar a través de Ormuz y cargar crudo en la terminal iraquí de Basrah, atraídas por descuentos cercanos a US$30 por barril para las variedades Basrah Heavy y Basrah Medium. Sin embargo, no se habían concretado fletamentos debido a la cautela de los armadores frente al tránsito por la zona.
Seguridad y confianza
Las condiciones de seguridad juegan un papel critico en la reducción del tráfico en el área. la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) informó de un incidente con un tanquero el 2 de agosto, mientras que otra alerta indicó que un buque metanero fue alcanzado por un proyectil de origen desconocido y perdió su propulsión.
A ello se suma la dificultad para determinar el volumen real de actividad mediante los sistemas de seguimiento. Más de la mitad de los tránsitos registrados desde fines de febrero habrían presentado señales AIS inexistentes o poco confiables durante parte o la totalidad del tránsito. Esto reduce la capacidad para verificar si la navegación está recuperando niveles normales.
El gobierno estadounidense sostiene que la ruta meridional continúa disponible para buques comerciales, pero esa posición todavía no se ha traducido en una recuperación de los niveles de tránsito ni en una confianza generalizada de los armadores.
Para una normalización sostenida del tránsito de tanqueros, metaneros y portacontenedores, los antecedentes disponibles apuntan a la necesidad de contar con protocolos de navegación definidos, mecanismos creíbles de desminado, varias semanas de tránsitos sin incidentes y mayor claridad sobre el marco político entre Washington y Teherán.
Por MundoMaritimo
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