El lema del Día Marítimo Mundial de este año – Nuestro Océano, Nuestra Obligación, Nuestra Oportunidad – recuerda la responsabilidad de salvaguardar el océano y subraya la importancia de la inclusión para construir un futuro marítimo sostenible. En esa línea, WISTA International destaca que los océanos generan la mitad del oxígeno, absorben cerca del 30% del CO₂, contienen casi toda el agua de la Tierra y albergan la biodiversidad. Además, conectan a las personas en todo el mundo y sostienen la vida de miles de millones de personas, constituyendo la columna vertebral del comercio marítimo al hacer posible el transporte de alrededor del 80% de los bienes a nivel global.

Sin embargo, WISTA International advierte que este patrimonio vital está bajo presión deboido a la sobreexplotación, la contaminación, la pérdida de biodiversidad y los efectos del cambio climático. Frente a este escenario, la organización subraya que, como la industria más grande que opera en los océanos, el transporte marítimo tiene una obligación en su cuidado y debe redoblar los esfuerzos colectivos para proteger el medio marino y mitigar los daños. “La industria naviera está bien posicionada para liderar los avances en protección ambiental, y al adoptar la inclusión, puede demostrar cómo el talento y las perspectivas diversas pueden impulsar un cambio significativo”, afirma la presidenta de WISTA International, Elpi Petraki.

“Nuestra obligación”

WISTA International destaca que en los últimos años la determinación de la Organización Marítima Internacional (OMI) de proteger el medio marino se ha fortalecido. Así lo reflejan las palabras de Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI, quien en vísperas del Día Marítimo Mundial, señaló: “Nuestros océanos están luchando por mantenerse frente a la presión humana. Su deterioro no es una coincidencia; está impulsado por nuestras actividades. Pero eso también significa que tenemos el poder de revertirlo. Es nuestra obligación trabajar en conjunto para reducir la contaminación, proteger la vida marina y adoptar hábitos sostenibles”.

En esa línea, se ha establecido un marco regulatorio sólido para proteger el medio marino de los impactos del transporte marítimo. En los últimos años se han introducido nuevos instrumentos clave: limitar la contaminación atmosférica, prohibir recubrimientos dañinos en los cascos, abordar el problema de las especies invasoras en el agua de lastre y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los buques.

Durante la próxima Sesión Extraordinaria del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC) de la OMI, también se espera la adopción formal del Marco de Cero Emisiones Netas de la OMI, en un paso decisivo hacia el cumplimiento de las metas de descarbonización del transporte marítimo.

“Nuestra oportunidad”

Sin embargo, para Petraki, el impulso normativo es solo una pieza del rompecabezas, puesto que también se requiere de un liderazgo inspirador: mostrar lo que es posible, crear modelos a seguir y motivar a otros. “Por eso, alcanzar la sostenibilidad ambiental también requerirá un cambio cultural más profundo – y creo firmemente que debe ser uno que valore la diversidad, desafíe las normas y defienda un liderazgo inclusivo”, sostiene.

“No es coincidencia que los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que en su Objetivo 14 nos instan a conservar los océanos, los mares y los recursos marinos, también busquen en su quinto objetivo lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, enfatiza Petraki.

Según afirma, incorporado como anexo a las resoluciones de la Conferencia de la ONU sobre Desarrollo Sostenible en 2012, “El Futuro que Queremos” reafirma “la necesidad de lograr estabilidad económica, crecimiento económico sostenido, promoción de la equidad social y protección del medio ambiente, al tiempo que se refuerza la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades para todos”.

La diversidad y la inclusión, añade, amplían la gama de perspectivas. “Escuchar más voces – de mujeres, de la generación más joven y de grupos subrepresentados – abre nuevas oportunidades para la innovación”, afirma Petraki.

Explica además que, en el caso del medio marino, es fundamental que las naciones costeras e insulares estén representadas en la toma de decisiones global cuando está en juego la degradación oceánica, no solo porque el conocimiento local resulta invaluable, sino también porque las personas se comprometen más con los objetivos de sostenibilidad cuando participan en el proceso.

Según señala, la industria naviera ya está tomando medidas concretas para apoyar la descarbonización global, trabajando de manera colaborativa entre fronteras y sectores para acelerar el progreso. Es así como parte de su propio compromiso con el medio ambiente, WISTA International creó un Comité Ambiental, que reúne a expertos de sus 62 asociaciones nacionales (NWAs) en respuesta a la creciente crisis climática.

“La inclusión abre el camino para la innovación y mejores resultados – para las personas, la industria y el planeta – y el Día Marítimo Mundial nos recuerda que, juntos, podemos marcar una verdadera diferencia en el mundo en que vivimos”, concluye Petraki.

Por MundoMaritimo