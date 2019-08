Por primer año consecutivo, las asociaciones nacionales WISTA (NWAs) de la región latinoamericana se unieron para una reunión anual necesaria y esperada. En esta ocasión, la ciudad anfitriona fue Panamá, juntando a mujeres de la industria marítima regional para conversar sobre temas relevantes que afectan al negocio y la equidad de género en el campo laboral. Despina Panayiotou Theodosiou, presidenta de WISTA International, estuvo encantada de compartir una vez más con la comunidad de NWAs de más rápido crecimiento en el mundo.

Durante el 2018-2019, se crearon seis nuevas NWA en las Américas, la más reciente siendo Colombia, mientras que ya hay otras tres asociaciones nacionales en conversaciones para consolidarse. “Las conferencias regionales son un gran aporte para el crecimiento y desarrollo de la organización en una zona geográfica. Estoy muy contenta de ver que por segundo año tantos países se hayan reunido para discutir los diferentes temas relevantes para el sector marítimo en la región. También estoy gratamente sorprendida de ver una sólida presencia femenina en puestos importantes en toda la industria en la región. En el caso de Panamá, he visto mujeres como modelos a seguir para generaciones más jóvenes”, comenta Despina.

Negocios en la región

El común denominador para la conferencia WISTA Américas de este año consistió en una amplia mirada a “hacer negocios en la región”. El negocio marítimo en Latinoamérica tiene su propio conjunto de pros y contras, por lo que es importante compartir entre los distintos países para poder contribuir a un nutrido debate sobre los temas que afectan a todos por igual, como enfrentar desafíos y tomar oportunidades. Además, está el tema de la equidad de género en el ámbito laboral, y en una industria tradicionalmente masculina esto presenta un desafío no menor. “Hemos visto que Latinoamérica es un ambiente amigable para el desarrollo profesional de las mujeres. Sin embargo, la diversidad no puede existir si es que las mujeres no son incorporadas en los procesos de toma de decisiones, y esto es algo que buscamos en todo el mundo. Estamos dando grandes pasos. He visto mujeres dinámicas, abiertas de mente y bien preparadas ya dispuestas a derribar fronteras”, agrega la presidente de WISTA International.

La conferencia WISTA Américas 2019 llevó a las asistentes por un completo tour de la industria regional, incluyendo una visita guiada por el Canal de Panamá y presentaciones de parte de autoridades locales, líderes de ONG, reguladores internacionales y otros actores claves, todos enfocados en el negocio en la región y aumentar la presencia femenina en cargos de toma de decisión.

Apoyo en aumento

El punto ágido del evento fue la firma de un acuerdo de apoyo para los principios de empoderamiento de la mujer ONU Women’s Empowerment Principles (WEP) para mujeres en Latinoamérica y el Caribe, en presencia de la directora regional Latinoamérica y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza. “Estoy muy satisfecha con esta acción. Todas las WISTA latinoamericanas presentes se comprometieron a firmar este acuerdo en sus respectivos países”, explica Despina.

El WEP se enfoca en siete principios para empoderar a mujeres en el ámbito laboral: establecer liderazgo corporativo de alto nivel para equidad de género; tratar a todas las mujeres y hombres justamente en el lugar de trabajo –respetar y apoyar derechos humanos y no-discriminación; asegurar la salud, seguridad y bienestar de todos los trabajadores sean hombres o mujeres; promover educación, entrenamiento y desarrollo profesional para mujeres; promover equidad a través de iniciativas comunitarias; y medir y reportar públicamente sobre progresos para alcanzar equidad de género.

Por MundoMaritimo