En la jornada del jueves 22 de agosto se dio inicio en Ciudad de Panamá a Wista Américas 2019, ‘Connecting the Shipping Industry of the Americas’ instancia que por segunda vez reúne a las representantes de la organización en los diferentes países del continente y en el que abordan los desafíos de la industria marítima bajo una perspectiva de género y en torno a su objetivo común: “elevar la participación de la mujer en la industria de una manera profesional y con aportes de valor”.

Las actividades tuvieron inicio en la mañana cuando las representantes de la organización acudieron a una visita técnica a las instalaciones del Canal de Panamá que incluyó estaciones en el Centro de Control de Tránsito Marítimo, al Centro de Simulación, Investigación y Desarrollo Marítimo de la Autoridad del Canal de Panamá (SIDMAR) y una visita al edificio administrativo.

Tras el almuerzo, se dio la bienvenida oficial a las asistentes y la apertura del ciclo de exposiciones, lo que corrió por cuenta de la anfitriona del evento Gabriela Araya, directora de Wista Panamá. También intervino durante la jornada, Despina Panayiotou, presidenta de WISTA International, quien expuso acerca de los desafíos a futuro de la organización.

Dentro de las intervenciones durante la tarde destaco la del administrador de la Autoridad Marítima de Panamá y ministro de Asuntos Marítimos, Noriel Araúz, quien en declaraciones a MundoMarítimo, calificó el encuentro como “súper positivo” y destacó que actualmente “dentro del equipo de la Autoridad Marítima de Panamá hay una cantidad importante de mujeres en puestos relevantes, así que para mí este tipo de eventos se realicen y sobre todo en nuestro país”.

Conectividad, innovación e igualdad

Cabe señalar que los tres pilares de la reunión 2019 son conectividad, innovación e igualdad. La conectividad asociada al país anfitrión, Panamá, cuya ubicación estratégica lo convierten en el hub marítimo y logístico de la región por excelencia.

La innovación, en tanto sobresale como uno de los temas clave en la industria mundial, mientras que la Igualdad es la columna vertebral de Wista como Asociación Internacional de Mujeres del Comercio y Shipping, cuyo objetivo apunta a la generación de conciencia sobre la necesidad de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en esta industria.

Para el día de hoy destacan las intervenciones de Arsenio Domínguez, jefe de Staff de la Organización Marítima Internacional (OMI); de Makya McCalla Vicepresidenta de Recursos Humanos de AES Panamá para México, América Central y El Caribe.

También se desarrollará un panel en el que participará Miriam Sara Repetto, presidenta de Wista Perú; Paola Ferreira, del Comité Ejecutivo de Wista Chile y Débora Valera, presidenta de Wista Venezuela.

Las actividades incluyen un almuerzo y un tour Manzanillo International Terminal y una cena de Clausura en el Westin Playa Bonita Hotel.

