“Queremos ser una plataforma de apoyo para el crecimiento de la mujer en esta industria tan competitiva, facilitando el intercambio de contactos, información y experiencias, a la vez que se crean relaciones de trabajo y colaboración entre sus miembros y demás asistentes. Wista Panamá tiene la meta de servir como plataforma de difusión de la labor de la mujer en la industria y de las oportunidades que se abran para nosotras”, comenta Gabriela Araya, directora de Grupo SETIMSA y directora de WISTA Panamá, en exclusiva para MundoMaritimo.

La reunión de 2019 “Connecting the Shipping Industry of the Americas”, se realizará en Ciudad de Panamá, y consiste en la segunda ocasión en que las asociaciones nacionales de la región compartirán en torno a su objetivo común: “elevar la participación de la mujer en la industria de una manera profesional y con aportes de valor”.

Conectividad, innovación e igualdad

Los tres pilares de la reunión 2019 son conectividad, innovación e igualdad. La conectividad tiene que ver con el país anfitrión, Panamá, cuya ubicación estratégica que une el Atlántico y el Pacífico la sitúa en una posición llena de ventajas, que la convierten en el hub marítimo y logístico de la región por excelencia.

La innovación y nuevas tecnologías en terminales portuarias es uno de los temas candentes en la industria mundial, por lo tanto, es contingente para la agenda local también. Gracias a la presencia de representantes de empresas como DP World, y de MIT a través de Enrique Clement, las asistentes podrán conocer detalles más profundos de estas tendencias.

Igualdad es la columna vertebral de la asociación internacional de mujeres en comercio y shipping, por lo que la agenda también estará cargada de discusiones acerca de la generación de conciencia sobre la necesidad de la igualdad de género y de cómo las empresas pueden empoderar a las mujeres en el sector. Despina Panayiotou, presidente de WISTA International, y una representante de ONU Mujer, acompañarán a las miembros de las asociaciones nacionales de la región.

Además, las asistentes a WISTA Américas 2019 tendrán la oportunidad de discutir temas contingentes y relevantes que afectan a la industria regional actual, además de contar con la presencia de autoridades locales como Ilya Espino de Marotta, Vicepresidente de Tránsito y COO de ACP.

2020 y más allá

WISTA Américas está creciendo. Cada año se suman más países de la región que se unen a la organización, buscando estrechar la brecha de género en la industria del transporte marítimo. Por eso, la misión de la reunión anual es precisamente “es lograr incrementar la cantidad de países latinoamericanos en WISTA International, establecer lazos de contactos entre nostras y fortalecernos a modo de ser una region referente y lograr obtener a futuro una representante de Latinoamérica en el directorio internacional”, agrega Gabriela Araya.

