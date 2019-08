Una destacada participación cumplió la delegación de mujeres profesionales chilenas que concurrieron a WISTA Américas 2019, ‘Connecting the Shipping Industry of the Americas’, evento realizado en Ciudad de Panamá los días 22 y 23 agosto y que por segunda ocasión reunió a las representantes de la organización en los diferentes países del continente para abordar los desafíos de la industria marítima bajo una perspectiva de género.

Fue así como las profesionales chilenas, que conformaron la delegación asistente más numerosa, pudieron asistir a conferencias de alto nivel acerca de la industria y participar en diversas actividades que incluyeron un tour técnico al Canal de Panamá y una visita a las instalaciones de Manzanillo Terminal internacional (MIT).

Paola Ferreira, gerente de Nuevos Negocios Cave Group - División Seguros y parte del Comité Ejecutivo WISTA Chile, presentó en la segunda jornada del evento la ponencia ´’Chile: desde el Sur del Mundo” en la que ofreció datos y antecedentes de Chile, su economía y ventajas para la inversión.

“WISTA Americas 2019 fue una tremenda instancia de conocimientos, discusión y revisión de los pilares de trabajo de WISTA Internacional. Fueron tres días intensos de trabajo y networking, en un bello entorno”, aseguró Ferreira.

Jennifer Guzmán, manager de One Log1stic junto con agradecer la ocasión, indicó que “fue una experiencia muy enriquecedora, unificando a las mujeres en América que nos dedicamos al negocio internacional, creando fuertes lazos, de los cuales obtendremos grandes frutos de crecimiento todas quienes integramos WISTA”.

Por su parte, Alejandra Canales, senior general manager de Breakbulk Service Transmares calificó el evento como “un gran encuentro con grandes mujeres”, mientras que Carolina Riesco, subjefa del Departamento Jurídico de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante de Chile (Directemar) y socia del estudio Goldenberg & Riesco, indicó que WISTA Summit 2019 “me regaló dos grandes frases: ‘No existen los problemas, solo existen situaciones’ y ‘Sí, se puede’”.

En tanto asistieron Carmen Flores Managing Director MSC Bolivia Ltda y Cecilia Mateluna, HR & Business Process director de MSC Chile, quien se mostró “feliz de haber tenido esta oportunidad para compartir experiencias y conocimientos del sector, con destacadas profesionales de la industria”.

Lorena De La Cruz, director Trading and Logistics manager de Solefrutti SpA, destacó que la instancia sirvió para “aportar al crecimiento del país mediante la internacionalización de los negocios, dando visibilidad al producto y talento nacional”.

Para Carolina Wuth, encargada Documental en Sitrans y CEO de Asesorías y capacitaciones en Wuth Spa, destacó que “ser parte de la delegación de WISTA Chile en Panamá fue realmente un Honor y una experiencia inigualable. El networking y la amistad que se vive minuto a minuto en WISTA no solo te nutre profesionalmente, sino a la vez de forma espiritual, lo que hace de la organización una gran familia y ser parte de ella, sin duda, es un gran privilegio”.

Claudia Magna, socia y directora comercial de MundoMarítimo, destacó que la frase #WomenWhoMovetheWorld, identifica completamente a Panamá, país anfitrión y encargado de conectar el transporte mundial, a través del Canal de Panamá, conformando un referente para Latinoamérica.

Añadió que “las mujeres movemos al mundo desde que nacemos, somos responsables de asegurar y distribuir el consumo en nuestras familias y, por tanto, movilizamos el comercio. Falta entonces que movilicemos nuestros deseos y capacidades para tomar altas responsabilidades sin temor a los prejuicios”.

Por MundoMarítimo