Según datos de Vesselfinder, tras la escalada militar entre Estados Unidos., Israel e Irán, 17 portacontenedores con una capacidad superior a los 4.000 TEUs, y con una capacidad combinada de 156.000 TEUs, permanecerían atrapados dentro del Golfo Pérsico. La misma condición sufrirían otros 50 portacontenedores con un tamaño menor a 4.000 TEUs. En total, esto significa que aproximadamente 200.000 TEUs de capacidad de buques contenedores no pueden salir de la zona de conflicto.
De acuerdo, con el analista de la industria marítima, Lars Jensen, la flota atrapada sería la decimotercera mayor compañía de transporte del mundo, y equivaldría a aproximadamente un 0,6% de la capacidad global de portacontenedores indisponible. Para comparar, los datos de enero de Alphaliner indicaban que la flota global inactiva alcanzaba del 0,6%.
Reacción de las líneas naviera
Ante este escenario, las principales líneas navieras han anunciado y ratificado suspensiones de servicios y restricciones operativas en el Golfo Pérsico y áreas adyacentes tras el deterioro de la seguridad de la navegación en el Estrecho de Ormuz y Bab el-Mandeb.
MSC confirmó que “la seguridad de sus tripulaciones sigue siendo su máxima prioridad” y ordenó a todos sus buques que operan o se dirigen al Golfo “proceder a áreas designadas de resguardo seguro hasta nuevo aviso”. La línea naviera indicó que informará oportunamente sobre eventuales puertos alternativos de descarga si la situación requiere ajustes adicionales.
Maersk comunicó la suspensión inmediata de la aceptación de carga refrigerada y peligrosa hacia y desde Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irak, Kuwait, Qatar, Bahréin y Arabia Saudita, además de paralizar nuevas reservas entre el subcontinente indio y el área septentrional del Golfo Pérsico. La línea naviera señaló que está adoptando “medidas operativas para garantizar la seguridad de nuestro personal, proteger su carga y mantener la estabilidad del servicio”, revisando caso a caso las reservas ya confirmadas.
Por su parte, ONE anunció que “suspenderá temporalmente la aceptación de nuevas reservas de carga hacia y desde el Golfo Pérsico hasta nuevo aviso”, mientras evalúa los embarques en tránsito “viaje por viaje”.
En tanto, CMA CGM decidió “detener todas las reservas de cargas peligrosas” hacia y desde una amplia lista de países de la región, argumentando la necesidad de “garantizar la integridad de la carga, la estabilidad del posicionamiento de equipos y la seguridad operacional general”.
Hapag-Lloyd informó que dejará de aceptar reservas reefer con efecto inmediato para Irak, Bahréin, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la Provincia Oriental de Arabia Saudita y Omán, con el objetivo de “mantener la seguridad de la carga, asegurar el posicionamiento del equipo y sostener los estándares operacionales”.
Reacciones en la bolsa
El impacto también se reflejó en los mercados bursátiles. Según reportó WSJ, las acciones de las líneas navieras que cotizan subieron con fuerza luego de que los operadores se vieran obligados a desviar buques fuera del Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz. Los títulos de Maersk avanzaban 5% en las primeras operaciones europeas, mientras que Hapag-Lloyd subía 3,9%.
Victoria Scholar, jefa de inversiones de Interactive Investor, señaló que “las acciones de navieras como Maersk y Hapag-Lloyd están significativamente al alza, reflejando el potencial de un aumento importante en las tarifas de flete”. El desvío hacia rutas más largas por el sur de África podría absorber parte de la sobrecapacidad que venía presionando los valores, en un contexto en que Maersk había reportado una caída de 23% en las tarifas promedio en el cuarto trimestre y una pérdida de US$153 millones en su principal negocio naviero.
También reaccionan los clubes de P&I
En paralelo, el mercado asegurador reaccionó con rapidez. De acuerdo con Bloomberg, los principales clubes de P&I retirarán desde el 5 de marzo la cobertura de riesgo de guerra para buques que ingresen al Golfo Pérsico y aguas adyacentes, tras cancelaciones similares por parte de reaseguradores.
Neil Roberts, responsable de marine y aviación de la Lloyd’s Market Association, afirmó que “el mercado londinense de seguros está reaccionando de manera proporcional a los acontecimientos; los aseguradores marítimos están evaluando sus exposiciones y actuando conforme a las disposiciones contractuales, que pueden incluir notificaciones de cancelación”.
El endurecimiento de las condiciones ya se traduce en mayores costos. Dylan Mortimer, responsable del área de riesgos de guerra en seguros de casco marítimo para el Reino Unido en Marsh, estimó que “los aumentos de tasas a corto plazo para seguros de casco en el Golfo podrían oscilar entre 25% y 50%, salvo un ataque directo a la marina mercante, lo que podría tener repercusiones mayores”. Otros actores del mercado señalaron que las primas disponibles con proveedores alternativos han subido al menos 50% y, en algunos casos, se han duplicado.
Por MundoMaritimo
Un tripulante fallecido y otros cuatro han resultado heridos tras ataques iraníes a la flota tanquera en el Golfo Pérsico
Escalada del conflicto en el Golfo Pérsico comienza a producir efecto dominó más allá del Medio Oriente
3718 compañías registradas, 50 países, 83 empresas patrocinadas
Agencias de Aduana
Agencias Navieras
Almacenamiento y Bodegaje
Astilleros
Compañías Navieras
Consultores Marítimos
Embarcadores
Empresas Portuarias y Terminales Marítimos
Equipos Naúticos
Estiba y Desestiba
Exportadores
Importadores
Ingeniería, Certificación e Inspección
Organizaciones
Otras
Pesqueros
Repuestos y Accesorios
Terminales Terrestres y Aeroportuarios
Transporte Aéreo
Transporte Terrestre
Turismo
La política que en el presente documento se indica, tiene por objeto informar a los usuarios de MundoMaritimo sobre el proceder de nuestra empresa respecto del tratamiento de los datos de carácter personal recogidos a través de nuestros portales.1 | Recolección:
Cuando Usted requiere los servicios de MundoMaritimo, se recoge información personal como su nombre, rut, dirección, etc, a través de correo electrónico o formularios. Nuestro sitio no utiliza actualmente cookies, para registrar o recabar información del usuario, pero, podrá en cualquier momento y a su sola discreción y sin necesidad de autorización, utilizarlas, comprometiéndose dar el tratamiento y protección señalado precedentemente a dichos datos.Para qué se utiliza la información recolectada.
Toda la información recolectada de los usuarios en MundoMaritimo tiene por objetivo:
(1) Brindar servicios, contenidos y publicidad personalizada al usuario en su navegación por los portales de MundoMaritimo
(2) Realizar estudios internos sobre los datos demográficos, intereses y comportamiento de nuestros usuarios. La información se utiliza para entender y servir mejor a nuestros usuarios.2. Uso:
Estos datos que usted proporciona libre y voluntariamente, tienen por objeto dar un mejor servicio, información y utilidades a nuestros usuarios. Usted tiene el derecho de no aceptar entregarlos, renunciando a los beneficios que nuestro sitio web entrega.
Si decide aportar dichos datos, nos obligamos con usted a mantener una conducta clara y regular, sometida a la política que a continuación expresamos, de la cual usted es informado y que acepta.
Nuestra política respecto de los datos recogidos es la siguiente:
La responsabilidad por la veracidad de los datos recogidos por esta vía, es exclusiva del usuario.3. Seguridad:
Mantenemos una base de datos Off-Line, la que asegura a sus clientes total privacidad, respecto de los datos proporcionados a MundoMaritimo.
Por otra parte, una reconocida empresa externa proveedora de servicios de conectividad y hosting debidamente certificada, "aloja" nuestros sitios en sus servidores web, los 365 días del año, los siete días de la semana y las veinticuatro horas, lo que asegura que nuestro sitio tenga la menor posibilidad de "caída" en la web o intrusiones de "hackers" que vulneren nuestro Portal.4. Calidad:
Sin perjuicio de las responsabilidades que al usuario le corresponden, MundoMaritimo tendrá especial cuidado al recolectar, mantener, usar, publicar o distribuir la información personal vinculada a los usuarios y visitantes, verificando que los datos sean correctos, completos y adecuados para cumplir con los fines para los que serán utilizados.5. Modificación:
El usuario que haya entregado previamente datos o información personal a MundoMaritimo, podrá solicitar su modificación, corrección o eliminación, enviando un correo electrónico a [email protected], indicando su nombre, rut, dirección, teléfono, y expresando claramente que información de la que hubiere entregado desea modificar o eliminar.
En todo caso, y como medida de seguridad, MundoMaritimo se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la comunicación.6. Publicación e intercambio:
MundoMaritimo, como norma general, no transferirá, cederá, venderá o de otra manera proveerá sus datos de carácter personal a persona alguna. MundoMaritimo podría transferir, revelar o ceder los datos recopilados a sus usuarios, a terceros de acuerdo a las siguientes circunstancias:
(1) En caso de tener la aprobación explícita del usuario, sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros para efectos de realizar marketing directo, llamadas telefónicas, para enviar correos electrónicos, entre otros. El usuario tiene el derecho y la opción de poder denegar la recepción de esta información por parte de terceros.
(2) En el caso de "contactos de negocios", sus datos de carácter personal pueden ser usados por terceros sólo para efectos de poder completar y ejecutar la transacción que motivó la entrega o recolección de esa información.
(3) Aquella información que sea requerida por la ley, una orden judicial u otro procedimiento legalmente válido que así lo exija.7. Uso de información vinculada a terceros:
En caso de tener la aprobación correspondiente, MundoMaritimo usará la información del usuario para comunicarle e informarle, a través del correo electrónico, acerca de:
(1) Modificaciones a sus servicios o productos existentes, aparición de nuevos servicios o productos, u otros especificados por el usuario.
(2) Información, ofertas o cualquier tipo de promoción de marketing que MundoMaritimo pueda otorgarle al usuario.
(3) Sugerencia por parte del usuario acerca de ,"recomienda esta noticia a un amigo"8. Servicios prestados por terceras empresas en el sitio:
Eventualmente, MundoMaritimo, puede contratar los servicios de empresas externas, con el fin de entregar nuevos servicios y productos a través de este sitio web. La información recabada en su caso por dichas empresas, se regirá por el acuerdo del usuario de la misma.
Si tiene alguna duda o pregunta sobre nuestra política de privacidad, le rogamos contactarse a [email protected]9. Publicidad asociada
Respecto a los servicios de anuncios publicitarios o información promocional, con el objeto de presentarle servicios asociados que puedan ser de su interés, tenemos vínculos con otras compañías a las que permitimos colocar publicidad en nuestras páginas. Estas compañías podrían individualmente solicitar su información directamente con usted, siendo exclusiva responsabilidad de ellas el manejo y manipulación de esta información.
Finalmente, MundoMaritimo no garantiza la privacidad de la información personal del usuario, si éste suministra o difunde información en guías telefónicas públicas, reportajes de prensa, publicaciones, zonas de chateo, boletines u otras similares. Dicha información podrá ser recopilada por terceros, con o sin su consentimiento. El usuario revela esa información bajo su responsabilidad.