La escalada militar en Medio Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y el deterioro de la seguridad marítima en torno al Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico han provocado una rápida reacción de las principales líneas navieras del mundo. Entre las medidas adoptadas destacan recargos extraordinarios, suspensiones de nuevas reservas de carga hacia la región, desvíos de itinerarios y la evaluación de rutas y puertos alternativos, en un intento por proteger a las tripulaciones, los buques y la carga ante un escenario que ya está generando disrupciones en las cadenas logísticas globales.

La mayor línea naviera del mundo por capacidad, MSC, anunció una serie de medidas operativas y comerciales en respuesta al deterioro de la situación. Informó, al respecto, que toda la carga destinada a puertos del Golfo será descargada en el puerto seguro más cercano mediante una declaración de end of voyage, una decisión que también se aplicará a contenedores vacíos liberados para exportación hacia dichos destinos.

La medida implicará un recargo obligatorio de US$800 por contenedor para cubrir los costos de desvío. Paralelamente, también comunicó la aplicación de un “recargo de guerra” para cargas que se movilicen desde el subcontinente indio y los países del Golfo hacia África y las islas del Océano Índico.

Por su parte, Maersk para enfrentar esta situación implementó rutas alternativas y ajustes operativos, junto con un incremento de emergencia en los fletes para compensar las restricciones y el aumento de los costos operacionales. Esta medida se aplica a embarques vinculados con Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita (Dammam y Jubail), Bahréin, Kuwait, Irak y Omán.

Otras grandes líneas navieras optaron por suspender directamente la aceptación de nuevas reservas de carga hacia la región. Ocean Network Express (ONE) anunció que dejará de aceptar nuevos bookings para transporte hacia y desde el Golfo Pérsico “con efecto inmediato y hasta nuevo aviso”, señalando que la medida busca proteger a los tripulantes, buques, personal en tierra y la carga de los clientes. Indicó además que evaluará caso a caso los embarques que ya se encuentran en tránsito.

Hapag-Lloyd adoptó una decisión similar, estableciendo un booking stop inmediato para todos los tipos de carga hacia y desde Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Qatar, Bahréin, Omán (Sohar), Arabia Saudita (Dammam y Jubail) y Yemen. Posteriormente, la línea naviera precisó que también se implementarán procedimientos de contingencia para los envíos ya en tránsito, advirtiendo que podrían producirse alteraciones en los itinerarios, cambios en las recaladas, retrasos en los tiempos de tránsito e incluso desvíos hacia puertos alternativos. Asimismo, los buques podrían permanecer en aguas seguras hasta que sea posible continuar con la navegación.

Cosco Shipping Lines también suspendió la aceptación de nuevas reservas para rutas relacionadas con varios países del Golfo, tanto en exportaciones como importaciones. La medida abarca a Emiratos Árabes Unidos (con excepción de Khor Fakkan y Fujairah), Catar, Bahréin, Irak, Arabia Saudita (excepto Jeddah) y Kuwait. Para la carga que ya se encuentra a bordo, la compañía indicó que está evaluando opciones de descarga en puertos de contingencia.

Una decisión comparable fue adoptada por OOCL, que instruyó a sus buques a mantener distancia segura del Golfo Pérsico y del Estrecho de Ormuz. La línea naviera suspendió temporalmente la aceptación de nuevas reservas hacia y desde Bahréin, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Omán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, mientras analiza posibles puertos alternativos para la descarga de carga en tránsito.

Finalmente, la surcoreana HMM advirtió que el volátil entorno de seguridad marítima en torno al Estrecho de Ormuz ya está generando importantes disrupciones en las cadenas de suministro globales. La compañía señaló que podrían registrarse cambios en itinerarios, rutas y tiempos de tránsito, además de eventuales aumentos de costos, mientras desarrolla planes de contingencia y evalúa soluciones operativas alternativas.

