El reciente informe Xeneta Ocean Outlook 2026 advirtió que el exceso de capacidad será uno de los principales temas para el sector durante el próximo año. Con una proyección de crecimiento de la demanda de 3% y un incremento de la flota de 3,6%, la brecha entre oferta y demanda se ampliará en 2026. Las navieras, que históricamente han mostrado capacidad para ajustar la oferta, ahora enfrentan decisiones clave sobre si priorizar mayores tarifas o mayor participación en el mercado. Todo apunta a que aplicarán tácticas distintas según cada ruta, lo que complica la lectura del mercado.

Por ejemplo, en la ruta desde el Lejano Oriente hacia Estados Unidos, las líneas navieras mantienen una estrategia enfocada en participación de mercado. En la ruta hacia la Costa Este, la capacidad semanal ofrecida es 35% mayor que hace un año, con un promedio móvil de cuatro semanas de 183.000 TEUs. Esto ocurre pese a que la demanda cayó 9% interanual en septiembre, lo que presionó las tarifas spot, que se redujeron 53% en un año hasta US$2.684/ FEU.

Una tendencia similar se observa hacia la Costa Oeste de Estados Unidos (USWC). Las cancelaciones de itinerarios (blank sailings) en noviembre se encuentran en su nivel más bajo desde mediados del 2024 y la capacidad ofrecida alcanza 324.000 TEUs, apenas 2% menos que el año anterior. Esta estrategia coincide con una demanda que cayó 9% interanual en agosto y septiembre y llevó a una reducción de 55% en las tarifas spot, con un descenso de 32% solo desde el 1 de noviembre.

Aunque ambas costas muestran un enfoque agresivo en capacidad, la magnitud difiere. En la Costa Este (USEC) la oferta creció 35% interanual, mientras que en la USWC retrocedió 2%. Esto se explica en parte por la recuperación tras las huelgas portuarias del 2024, pero también por una menor dependencia de China. El 51% de las importaciones hacia la USWC provienen de ese país, mientras que en la USEC la proporción es 24%. Esto sostiene una demanda relativamente más estable y permite una estrategia más intensiva de oferta.

En las rutas desde el Lejano Oriente hacia Europa, la estrategia cambia. Las navieras apuntan a mantener tarifas elevadas antes que expandir su participación. Al 25 de noviembre, la capacidad promedio ofrecida hacia el Norte de Europa se ubicó en 290.100 TEUs, por debajo del máximo de 320.600 TEUs registrado en septiembre. Este ajuste permitió un aumento de 40% en las tarifas spot desde el 14 de octubre, que llegaron a US$2.350/FEU. En cambio, hacia el Mediterráneo las tarifas subieron 37% desde mediados de octubre pese a que la capacidad alcanzó 739.000 TEUs en noviembre, el nivel más alto desde julio, lo que indica una demanda sólida en esa ruta.

La movilización de contenedores entre el Norte de Europa y la USEC se ha convertido en un eje de la estrategia global de las navieras. Aunque la demanda se mantiene en niveles similares a los del 2020, la capacidad ofrecida aumentó más de 50% desde enero del 2020. La asignación de flota en esta ruta responde a movimientos globales: en periodos de tensión en las cadenas marítimas, como durante la pandemia o la crisis en el Mar Rojo, la capacidad se redirige hacia rutas más rentables. En el actual escenario de sobrecapacidad, los buques regresan al Atlántico Norte para aliviar presiones en otras rutas.

Las tácticas podrían cambiar conforme avance el año. Algunos actores del mercado señalan que la gestión de capacidad en las rutas europeas coincide con el inicio de la temporada de licitaciones de contratos de transporte de contenedores, lo que podría anticipar ajustes cuando inicie el mismo proceso en las rutas hacia Estados Unidos.

