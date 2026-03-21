En medio de la agudización del conflicto en Medio Oriente, el transporte marítimo de petróleo enfrenta un escenario de alta incertidumbre, marcado por el cierre del Estrecho de Ormuz —clave para el tránsito de entre 16 y 17 millones de barriles diarios de crudo y 4 millones de productos limpios— y una escalada en los ataques a tanqueros e infraestructura energética.

Según el análisis de BRS Tanker, “no se vislumbra un final” para la crisis, mientras “los mercados de tanqueros se mantienen volátiles y propensos a grandes oscilaciones”. A pesar de ello, las tarifas retrocedieron “desde sus niveles previos estratosféricos”, reflejando un ajuste tras el shock inicial.

Uno de los principales efectos ha sido la rápida propagación de recortes en la producción de crudo, que ya superarían los 10 millones de barriles diarios, impulsados por la imposibilidad de exportar y las limitaciones de almacenamiento. En paralelo, unos 60 millones de barriles permanecen embarcados en Tanqueros dentro del Golfo Pérsico, sin poder ser evacuados.

En este contexto, Arabia Saudita ha intensificado el uso de su oleoducto Este-Oeste hacia el Mar Rojo, buscando desviar flujos hacia el puerto de Yanbu. Sin embargo, la capacidad efectiva de exportación sigue siendo incierta. BRS Tanker señala que, considerando la demanda interna de refinerías, “esto implicaría que hay 4,2 millones de barriles diarios de capacidad disponible”, aunque las restricciones operativas podrían limitar ese volumen.

El desvío de cargas hacia Yanbu ya está generando un aumento significativo en la actividad: se proyectan hasta 65 VLCC fletados en marzo, frente a unas 17 en un mes normal, mientras al menos 25 tanques en lastre se dirigen hacia ese terminal.

En el downstream- parte final de la cadena de valor del petróleo-, el impacto también es considerable. BRS Tanker estima que la capacidad de refinación en Medio Oriente podría caer en torno a 4 millones de barriles diarios si se mantiene el cierre de Ormuz. La disrupción ya afecta principalmente a Asia, destino del 90% de los flujos que transitan por el estrecho. Refinerías en Singapur, Malasia, India y China han reducido su procesamiento, mientras productores petroquímicos han recortado operaciones y declarado fuerza mayor ante la escasez de insumos.

Asimismo, varios países asiáticos están priorizando el abastecimiento interno, imponiendo restricciones a las exportaciones. En el caso de China, se ha avanzado incluso en la prohibición de exportar gasolina, diésel y jet fuel, lo que “está reduciendo tanto la demanda de transporte de corta como de larga distancia en Asia”.

En paralelo, la Agencia Internacional de Energía (AIE) anunció la liberación coordinada de 400 millones de barriles desde reservas estratégicas, la mayor en su historia. No obstante, BRS Tanker advierte que “históricamente estas liberaciones no han sido positivas para los mercados tanqueros”, dado que el crudo liberado tiende a consumirse localmente más que a exportarse.

Desde el punto de vista operativo, la situación es compleja. Se estima que cerca de 500 tanqueros permanecen en el Golfo Pérsico, incluidos unos 80 VLCC, equivalentes al 9% de la flota activa. Sin embargo, la caída en los cargamentos disponibles podría derivar en un exceso de buques frente a una menor demanda, especialmente considerando que el Golfo Pérsico previo a la crisis representaba el 70% de los fletes globales de VLCCs.

Esto ya está generando efectos en otras regiones. “Debería haber demasiados VLCC persiguiendo muy pocos cargamentos”, indica el análisis, lo que está presionando las tarifas en el Atlántico, a medida que buques se reposicionan fuera de Medio Oriente.

A nivel de productos limpios, la situación es similar: las tarifas en Medio Oriente han caído por la falta de cargamentos, mientras que en la cuenca del Atlántico se mantienen “extremadamente fuertes”, impulsadas por la búsqueda europea de suministros alternativos.

Finalmente, el informe advierte sobre los riesgos crecientes en materia de seguridad. Los ataques a infraestructura —incluyendo terminales clave como Kharg Island y Fujairah— elevan la probabilidad de disrupciones más profundas. En este contexto, las opciones para proteger el tránsito marítimo son limitadas: “la única forma viable de garantizar la seguridad de los buques mercantes en el Estrecho de Ormuz parece ser un alto el fuego regional”, escenario que, por ahora, luce lejano.

Por MundoMaritimo