El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, advirtió sobre las severas consecuencias del conflicto geopolítico en torno al Estrecho de Ormuz, subrayando su impacto directo en la seguridad marítima global, el comercio y el bienestar de miles de tripulantes.

Durante su intervención en la cumbre Francia–Reino Unido sobre libertad de navegación, el líder del organismo indicó que “el conflicto geopolítico alrededor del Estrecho de Ormuz está teniendo un efecto muy negativo en los tripulantes, el transporte marítimo, en la población y la economía global”. En ese contexto, detalló que “aproximadamente 20.000 tripulantes inocentes y cerca de 2.000 buques permanecen atrapados en el Golfo Pérsico”, advirtiendo que cualquier interrupción del tránsito marítimo constituye “una interferencia global en la seguridad energética y alimentaria”.

Domínguez enfatizó además el carácter intransable de uno de los principios fundamentales del comercio internacional: “El principio de libertad de navegación no es negociable”. En línea con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, recordó que los estrechos utilizados para la navegación internacional no pueden ser cerrados por los Estados ribereños y que “no existe base legal para que ningún país introduzca pagos o imponga peajes, tarifas o condiciones discriminatorias”.

El secretario general alertó que cualquier desviación de estos principios “sentaría un precedente negativo y socavaría gravemente la integridad y estabilidad de las operaciones marítimas a nivel mundial”. En ese sentido, destacó el rol histórico del corredor marítimo establecido por la OMI en 1968 en el Estrecho de Ormuz, operado conjuntamente por Omán e Irán, el cual “ha garantizado una navegación segura durante décadas” bajo las normas de seguridad de la organización.

Respecto de la contingencia actual, Domínguez indicó que la principal preocupación de la OMI es “la seguridad y el bienestar de los tripulantes inocentes atrapados en el Golfo debido al conflicto”. En respuesta, anunció que, tras una decisión del Consejo de la organización, se encuentra en desarrollo un marco de evacuación basado en el esquema de separación de tránsito existente. Este plan busca “evacuar de manera segura a los buques y marinos de la zona de conflicto, siempre que las condiciones lo permitan”, con participación de países de la región —incluido Irán— y apoyo internacional.

El secretario general aseguró que la OMI está lista para implementar este mecanismo “sin demora” y llamó a intensificar la cooperación internacional. Entre las prioridades, mencionó la necesidad de “defender el principio de libertad de navegación”, “rechazar la imposición de peajes o medidas discriminatorias”, apoyar el plan de evacuación, y, en una etapa posterior, colaborar en la eliminación de riesgos para la navegación, como minas.

Asimismo, instó a los Estados a proporcionar asistencia técnica y operativa, además de garantizar condiciones que permitan la reactivación del transporte marítimo, incluyendo el acceso a seguros en condiciones razonables.

Finalmente, Domínguez valoró el apoyo de los países de la región en la provisión de suministros esenciales para las tripulaciones y concluyó con un mensaje enfático: “El transporte marítimo y los marinos nunca deben ser utilizados como herramienta de presión en conflictos geopolíticos”.

Por MundoMaritimo