La expansión de la capacidad mundial de refinación durante los próximos años podría modificar las rutas del transporte marítimo de crudo y de productos refinados, con impactos diferenciados según las regiones y segmentos de tanqueros. Así lo plantea el análisis de largo plazo de BRS Tanker, que proyecta la evolución de la industria de refinación hasta 2032.
Según el estudio, la capacidad global de refinación aumentaría en términos netos en 5,4 millones de barriles diarios (mb/d) hacia fines de 2032, un crecimiento superior al previsto para la demanda final de petróleo. El análisis advierte que “esta diferencia podría ejercer presión sobre los márgenes de refinación y eventualmente generar nuevas decisiones de cierre de plantas”, aunque el escenario actual contempla pocos casos posibles debido a que la mayoría de los proyectos anunciados aún no incluyen reducciones de capacidad.
África concentra buena parte de las nuevas refinerías
Uno de los principales cambios previstos corresponde a África, donde la capacidad de refinación podría aumentar en casi 2 mb/d hasta 2032. La expansión combinaría instalaciones de menor escala destinadas a mercados locales con proyectos de mayor tamaño.
El crecimiento respondería también al aumento esperado de la demanda regional de petróleo, asociado a factores como el incremento de la propiedad de vehículos, crecimiento poblacional, urbanización e industrialización. África mantenía en 2025 una posición de importador neto de productos refinados, con compras de aproximadamente 2,2 mb/d.
Más de 90% de las ampliaciones consideradas en el análisis están previstas después de 2028. Entre ellas figuran “una primera fase de 300 kb/d de la refinería Jomoro, en Ghana, una segunda planta de 650 kb/d en el complejo Dangote, en Nigeria, y una refinería proyectada de 700 kb/d en Kenia, también asociada a Dangote Industries”, apunta BRS.
Asia también ampliará su capacidad
Asia mantendría una expansión significativa. China y el resto del continente sumarían conjuntamente 2,5 mb/d de capacidad neta hasta 2032, de los cuales 1,6 mb/d corresponderían a otros países asiáticos.
En China se prevé la puesta en marcha de más de 1 mb/d de nueva capacidad, aunque parte de las instalaciones antiguas podría salir de operación debido al límite de capacidad de refinación doméstica establecido por Beijing en 20 mb/d.
En el resto de Asia, India incorporaría alrededor de 0,9 mb/d, mientras también existen proyectos de expansión en Singapur, Tailandia y Sri Lanka. El análisis menciona además una “nueva planta de 168 kb/d en Brownsville, Texas, y una refinería proyectada en Perth, Australia”.
Aumentaría demanda para tanqueros de productos
Para el transporte marítimo de productos refinados, se proyecta un escenario favorable, aunque acompañado de cambios en las rutas regionales.
La reducción de capacidad de refinación en mercados maduros a un ritmo superior al descenso de la demanda de petróleo elevaría las necesidades de importación de productos limpios de Europa y de economías del Asia-Pacífico pertenecientes a la OCDE. Los mayores déficits se concentrarían en diésel/gasoil y queroseno, que podrían ser abastecidos desde Medio Oriente, Asia y potencialmente África.
Los volúmenes involucrados favorecerían especialmente a los tanqueros de productos de mayor tamaño, como los LR. Al mismo tiempo, “un aumento de los arribos de cargamentos a grandes terminales reforzaría esquemas de distribución regional desde esos puntos hacia otros mercados, generando requerimientos para buques de menor tamaño” reportan desde BRS.
Este escenario podría modificar los patrones comerciales de los MR y respaldar la demanda de tanqueros intermediate y flexy. En sentido contrario, una reducción de las necesidades africanas de importación disminuiría la carga de productos procedentes de Europa, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente, gran parte de los cuales son actualmente movilizados por MRs.
Perspectiva diferenciada para los tanqueros de crudo
El efecto sobre los tanqueros de crudo sería menos uniforme. El crecimiento previsto de la oferta petrolera en América y Medio Oriente, combinado con la expansión de la capacidad de refinación asiática, podría incrementar los movimientos de crudo de oeste a este.
Ese escenario favorecería los itinerarios de larga distancia y, con ello, la demanda medida en toneladas-milla para VLCC y Suezmax.
Sin embargo, la expansión de la refinación en África podría reducir las exportaciones de crudo desde la región al procesarse una mayor proporción del petróleo cerca de los centros de producción. Esto limitaría las perspectivas para Suezmax y VLCC en el Atlántico oriental.
Por MundoMaritimo
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