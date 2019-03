Las expectativas están aumentando entre las compañías de refinación de petróleo, construcción naval y acereras de Corea del Sur, debido a la pronta vigencia de la normativa IMO 2020, lo que obligará a los buques de 400 toneladas brutas y más a reducir el límite superior de contenido de azufre en el bunkering del 3,5% al 0,5%. Informó BusinessKorea.

Se espera que la regulación más estricta de las emisiones de SOx aumente la demanda de fuel oil con bajo contenido de azufre. Las refinerías de petróleo con sus avanzadas instalaciones convierten el crudo pesado, incluido el bunkering de alto contenido de azufre C, en productos de alto valor agregado, como gasolina, diesel y queroseno.

SK Energy Co. está construyendo una instalación de desulfuración de residuos de vacío (VRDS, por sus siglas en inglés) en la planta de Ulsan mediante una inversión de US$885,7 millones. Cuando la instalación de VRDS comience a funcionar el próximo año, se prevé que genere entre US$ 177,1 millones y US$ 265,72 millones de ganancias cada año.

S-Oil Corp. está generando productos petroleros de bajo contenido de azufre en la planta de RUC-ODC que convierte bunkering de alto contenido de azufre C en productos de alto valor. Cerca de 76.000 barriles de residuos se convierten en productos de alto valor agregado, incluyendo propileno y gasolina, por día en la planta.

GS Caltex Corp. cuenta con instalaciones avanzadas que pueden convertir 274.000 barriles de crudo pesado con alto contenido de azufre en petróleo ligero, como gasolina y diesel, por día.

Hyundai Oilbank Co. completó una instalación de solventes de eliminación de asfalto (SDA) con una capacidad de producción diaria de 80.000 barriles el año pasado. Cuando se inyecta en las instalaciones avanzadas el aceite desasfaltado producido en la SDA, se convierte en productos de alto valor, que incluyen gasolina, diesel y combustible para aviones.

Impulso a la construcción naval

Como la normativa de la OMI entrará en vigor el próximo año, la cantidad de órdenes de buques que combustionan GNL ha aumentado, lo que ha dado un impulso a las industrias de la construcción naval y el acero.

Recientemente, el número de órdenes para buques nuevos que combustionan de GNL ha aumentado dramáticamente. También se espera que muestre un crecimiento constante en el futuro. Los armadores y operadores pueden usar fuel oil con bajo contenido de azufre o instalar scrubbers en los buques existentes para cumplir con la nueva regulación de la OMI, pero aquellos que necesitan nuevas naves tienen muchas probabilidades de optar por los buques propulsados ​​con GNL.

En enero de este año, los constructores navales surcoreanos obtuvieron órdenes combinadas por 11 millones de toneladas de arqueo bruto compensado (CGT, por su sigla en inglés), lo que representa aproximadamente el 80% de las órdenes globales de 14 millones de CGT.

Industria del acero

El sector que proporciona materias primas a la industria de la construcción naval, se está preparando para cumplir la normativa. El Grupo POSCO ha desarrollado recientemente el primer acero alto en manganeso que es capaz de transportar y almacenar GNL a temperaturas extremadamente bajas. Hyundai Steel Co. desarrolló barras de acero para buques tanque de GNL que pueden soportar temperaturas muy bajas y las ha estado fabricando desde 2017.

Un funcionario de una empresa siderúrgica señaló a BussinesKorea que "la competitividad de Corea del sur en el precio de los materiales de acero ayudará a los constructores navales surcoreanos a obtener una ventaja sobre sus rivales en Japón y China al competir por los buques propulsados ​​con GNL. Esperamos que se dé un win-win para la industria de construcción naval y la industria del acero".

