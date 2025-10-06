Según el reciente informe “Revisión del transporte marítimo: Mantener el rumbo en aguas turbulentas”, publicada por la UNCTAD, y al que accedió MundoMaritimo, las tarifas de fletes de transporte marítimo de contenedores en 2024 se dispararon a niveles comparables con el periodo de la pandemia de 2021–2022, impulsadas por el desvío de la ruta de los buques a partir de la crisis del Mar Rojo.

“Las tarifas de fletes de contenedores registraron fuertes aumentos en 2024, con peaks a mediados de año en niveles no vistos desde la disrupción del Covid-19 de 2021–2022”, señala el informe. El cierre parcial de la ruta del Mar Rojo y del canal de Suez obligó a navegar por el Cabo de Buena Esperanza, aumentando las distancias y generando un alza del 17% en las toneladas/milla globales, junto con mayores costos de operación.

La paradoja fue que, a pesar de un crecimiento récord de la capacidad naviera de 10,1% —“el mayor crecimiento anual desde 2008”—, la mayor parte de ese tonelaje fue absorbido por las rutas más largas y por una demanda más dinámica de lo previsto. Así, la oferta adicional no logró moderar los precios.

El índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI), promedió 2.496 puntos en 2024, un alza del 149% respecto del año anterior. Aunque descendió en el último trimestre, “se mantuvo alrededor de un 93% por encima del nivel de 1.230 puntos registrado en diciembre de 2023”, prueba de que el mercado no retornó a la normalidad.

Otros factores e impacto

Más allá del Mar Rojo, otros factores tensaron la cadena logística: congestión portuaria por problemas climáticos en Asia y el Caribe, conflictos laborales en EE. UU. y Europa, e ineficiencias estructurales. La UNCTAD advierte que estas condiciones “impusieron una tensión significativa en las operaciones portuarias, aumentando los tiempos de naves a la gira y las demoras”, lo que redujo la oferta efectiva de transporte y mantuvo la presión sobre las tarifas.

El arranque de 2025 confirmó la inestabilidad. Tras un inicio débil por la baja demanda post-Año Nuevo Lunar, la dinámica cambió con la política comercial estadounidense. En abril, Washington anunció nuevos aranceles, desatando un adelantamiento de importaciones. Sin embargo, el verdadero salto ocurrió en mayo, cuando se decretó una suspensión temporal de 90 días: “Entre abril y mayo de 2025, las tarifas promedio desde Shanghái hacia la costa oeste de Estados Unidos aumentaron en un 57,3%, mientras que las dirigidas a la costa este subieron un 37,3%”.

La geopolítica volvió a añadir riesgos con las tensiones entre Irán e Israel y la amenaza sobre el estrecho de Ormuz. Aunque dicha vía sólo maneja un 3% del comercio mundial de contenedores, la posibilidad de desvíos hacia otros puertos asiáticos podría agravar la congestión y presionar nuevamente los fletes

¿Y para lo que resta de 2025?

El panorama hacia adelante es ambiguo. La flota mundial de portacontenedores seguirá creciendo, con un alza proyectada de 6,7% en 2025 y 4% en 2026. La UNCTAD subraya que “el aumento proyectado de la oferta ejercerá presión a la baja sobre las tarifas de fletes, particularmente si no va acompañado de un incremento correspondiente en la demanda”.

De normalizarse el tránsito por el canal de Suez, la liberación de capacidad hoy ocupada en desvíos largos también empujaría las tarifas a la baja. En este contexto, las navieras intensifican su disciplina: reducción de velocidad, cancelaciones de itinerarios y despliegue controlado de buques, estrategias que sólo podrán contener parcialmente la sobrecapacidad.

Las alianzas navieras y la gestión coordinada de capacidad serán, según la UNCTAD, piezas centrales para estabilizar el mercado. Sin embargo, el organismo advierte que, frente a tensiones comerciales, conflictos regionales y nuevas exigencias normativas, “se espera que la inestabilidad de las tarifas persista en la mayoría de las rutas marítimas de transporte contenerizado”.

