Un mercado de contenedores debilitado en 2025, aunque con perspectivas de equilibrio hacia 2026, es la perspectiva que entrega el informe Container Shipping Market Overview & Outlook de BIMCO del mes de septiembre. “Sobre la base del crecimiento en rutas no dirigidas a Estados Unidos, hemos elevado nuestra previsión de crecimiento de la demanda en un punto porcentual. Sin embargo, debido a la baja actividad de reciclaje y al aumento de la velocidad de navegación, también hemos elevado nuestra previsión de crecimiento de la oferta en un punto porcentual”, señala el reporte.
De cara a 2026, BIMCO proyecta un desarrollo equilibrado entre la oferta y la demanda. La previsión de crecimiento de la demanda se mantiene, pero la de la oferta se redujo en casi un punto porcentual. Este ajuste responde a la expectativa de una reducción de las velocidades de navegación hacia niveles de 2023, lo que limitaría el crecimiento de la oferta efectiva.
Norteamérica en negativo, Latinoamérica al alza
El análisis advierte que las rutas con destino a Norteamérica sufrirán crecimiento negativo en 2025. “Debido al aumento de los aranceles de importación en EE. UU., las importaciones norteamericanas han registrado caídas interanuales todos los meses desde abril, y esperamos que esta tendencia continúe durante el resto del año”, precisa BIMCO.
En contraste, los volúmenes muestran un impulso sólido hacia África Subsahariana y América Central y del Sur, junto con crecimientos consistentes hacia Europa, Mediterráneo y el sur Asia y Asia Occidental. Estas rutas, caracterizadas por distancias mayores, impulsan la demanda de buques en 2025 dos puntos porcentuales por encima del crecimiento de la carga.
El factor del Mar Rojo
Por otro lado, las tensiones geopolíticas continúan pesando sobre el mercado. Los tránsitos por el Canal de Suez permanecen un 90% por debajo de los niveles previos a los ataques hutíes en el Mar Rojo. El informe aclara que no contempla en su escenario base un retorno a la normalidad en las rutas, pero advierte que, de ocurrir, “la demanda de buques caería en un 10% y el desequilibrio entre oferta y demanda se agravaría significativamente”.
Tarifas entregan señales mixtas
Durante 2025, las tarifas de flete se han mantenido bajo presión. Los índices más citados, el Índice de Carga Contenerizada de Shanghái (SCFI) y el Índice de Carga Contenerizada de China (CCFI), muestran descensos del 36% y 21% interanual, respectivamente. Sin embargo, el índice de precios de Container Trades Statistics (CTS), que cubre todas las rutas, refleja una caída más moderada debido a incrementos en el Transatlántico, Intra-Europa y exportaciones desde Sudamérica.
Buques de segunda mano
En contraste con la debilidad en fletes, los valores de los portacontenedores de segunda mano han subido un 14% interanual y las tarifas de fletamento por tiempo un 15%. BIMCO reconoce la dificultad de explicar este comportamiento en un mercado caracterizado por el crecimiento de la flota y tarifas de flete debilitadas.
La asociación plantea que, si las menores importaciones estadounidenses derivan en una reducción de tonelaje desplegado, es probable que tanto las tarifas de fletamento como los precios de los buques segunda mano comiencen a ajustarse a la baja. No obstante, dado que en 2026 se proyecta un equilibrio oferta-demanda, “puede pasar algún tiempo antes de que se alineen con la evolución de las tarifas de flete”, indica el reporte.
Perspectivas
Para el resto de 2025, BIMCO anticipa una continuación de la tendencia a la baja en las tarifas de flete, con menores volúmenes en el cuarto trimestre respecto al tercero y un impacto persistente de los aranceles en las importaciones estadounidenses.
Sin embargo, hacia 2026, el informe prevé un escenario de mayor estabilidad en las tarifas, en línea con un mercado más balanceado.
Por MundoMaritimo
