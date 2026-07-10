La reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán volvió a tensionar la navegación por el Estrecho de Ormuz, donde el tránsito de buques registró una fuerte caída, mientras crece la cautela entre los armadores y disminuye la flota mercante presente en el Golfo Pérsico.
Datos de Kpler muestran que el 08 de julio apenas unos 20 buques cruzaron el estrecho en ambos sentidos, uno de los niveles más bajos desde la tregua alcanzada a mediados de junio. Antes del recrudecimiento del conflicto, el promedio diario era de 34 tránsitos, con un máximo de 59 el 24 de junio.
Los tránsitos se concentraron principalmente en la ruta cercana a la costa iraní, mientras que la ruta respaldada por Omán y Estados Unidos permaneció prácticamente inactiva. En paralelo, se ha intensificado nuevamente el uso de transpondedores AIS apagados por parte de algunos tanqueros para reducir el riesgo de ataques, una práctica que dificulta el seguimiento de la navegación de los buques..
A ello se suman reportes de interferencias electrónicas en el Golfo de Omán, que podrían estar relacionadas con la activación de sistemas de defensa contra drones y afectar la transmisión de señales de posicionamiento de las naves.
El transporte de gas natural licuado (GNL), en tanto, continúa prácticamente paralizado, aunque algunos buques vacíos han comenzado a aproximarse a la entrada oriental del estrecho.
Menos buques en el Golfo
De acuerdo con datos de AXSMarine se evidencia una reducción de la presencia de buques mercantes en las aguas del Golfo Pérsico, lo que se debería a la tregua pactada el 27 de junio entre EE.UU. e Irán, lo que permitió el zarpe de algunos buques. .
Actualmente se detectan 689 buques, frente a los 1.061 registrados a comienzos de marzo, una disminución cercana al 35%. Sin embargo es probable que la situación vuelva a estancarse debido al reinicio de las acciones armadas en la zona.
Los tanqueros continúan siendo el segmento con mayor exposición, con 332 naves, seguidos por 201 graneleros y buques multipropósito. Además, permanecen en la zona 49 gaseros, 70 portacontenedores y 37 buques de otros tipos.
Según AXSMarine, la reducción de la flota refleja la salida de aproximadamente un 35% de las embarcaciones que permanecían en el área al inicio del conflicto. Sin embargo, la plataforma de inteligencia marítima advierte que esta tendencia podría revertirse dependiendo de la evolución del escenario diplomático y militar en la región.
Armadores evalúan sus próximos movimientos
La incertidumbre también se refleja en las decisiones comerciales de los armadores. De acuerdo con Bloomberg, tres de cinco compañías consultadas indicaron que están reevaluando si seguir operando en Ormuz, mientras que otras dos mantienen, por ahora, sus políticas sin cambios.
Especial atención concentra Sinokor Group, el mayor armador de supertanqueros del mundo y uno de los principales operadores en la zona. Uno de sus buques fue atacado recientemente y la compañía aún no ha comunicado si continuará transitando por el estrecho.
La reducción de la oferta de buques ya comienza a impactar el mercado. Las tarifas de referencia para transportar crudo desde el Golfo Pérsico superaron los US$340.000 diarios, unos US$50.000 más que la semana anterior, reflejando el mayor riesgo operacional y la menor disponibilidad de capacidad.
Por MundoMaritimo
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