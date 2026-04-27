El tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz atraviesa uno de sus momentos más críticos en años, con una fuerte disminución de buques mercantes en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos. Datos recientes muestran que la vía, clave para el transporte global de hidrocarburos, permanece prácticamente vacía tras una semana marcada por incidentes militares y restricciones operativas.

Según información recopilada por Bloomberg el fin de semana, “el estrecho permanece en gran medida vacío de buques mercantes”, registrándose únicamente el paso de “dos pequeños tanqueros y una diminuta nave costera, todos vinculados a Teherán”, mientras que no se observaban naves ingresando al Golfo Pérsico. Este escenario refleja un deterioro significativo en la normalidad del tránsito marítimo en uno de los “puntos de estrangulamiento” más estratégicos del mundo.

La situación se ve agravada por la acumulación de tanqueros iraníes cargados con millones de barriles de crudo, que enfrentan dificultades para abandonar la región. La Armada estadounidense ha interceptado varias de estas embarcaciones cerca de la frontera marítima con Pakistán, generando un cuello de botella logístico que complica las exportaciones de la República Islámica.

En paralelo, Teherán ha reforzado su control sobre el estrecho, limitando el tránsito a una estrecha franja al norte cercana a las islas iraníes de Larak y Qeshm, bajo rutas aprobadas por sus autoridades. A esto se suma el uso cada vez más frecuente de tácticas de ocultamiento por parte de buques vinculados a Irán, que apagan sus sistemas de identificación automática (AIS) para evitar ser detectados, lo que dificulta aún más la trazabilidad del tráfico real.

Incluso antes del endurecimiento de las restricciones estadounidenses, era habitual que estos buques dejaran de transmitir su posición al ingresar al estrecho y no reactivaran sus señales hasta alcanzar zonas alejadas como el Estrecho de Malaca, más de diez días después de su Zarpe desde el Golfo Pérsico. Este comportamiento, junto con posibles interferencias electrónicas —conocidas como spoofing—, introduce incertidumbre en la medición precisa de los flujos marítimos.

Nulos avances diplomáticos

La tensión geopolítica también se ha intensificado en el plano diplomático. Mientras Irán mantiene una postura firme en la región, los esfuerzos por alcanzar una solución negociada no han logrado avances concretos. En este contexto, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una conversación telefónica en la que coincidieron en la urgencia de restablecer el tránsito marítimo.

“Los líderes discutieron la urgente necesidad de reactivar el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, dadas las graves consecuencias para la economía global y el costo de vida”, señaló un portavoz de Downing Street. Asimismo, se destacó que el gobierno británico impulsa, junto al presidente francés Emmanuel Macron, una iniciativa orientada a “restaurar la libertad de navegación” en la zona.

El deterioro del tránsito en el Estrecho de Ormuz no solo afecta a los países directamente involucrados, sino que también tiene implicancias globales, especialmente en los mercados energéticos. La persistencia de este escenario podría traducirse en mayores costos logísticos, volatilidad en los precios del petróleo y nuevas disrupciones en las cadenas de suministro internacionales.

Por MundoMaritimo