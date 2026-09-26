Las operaciones de transferencia de crudo buque a buque en el Golfo de Omán están alcanzando sus límites ante el aumento de los volúmenes de petróleo que Arabia Saudita está transportando a través del Estrecho de Ormuz, luego de la interrupción de sus embarques desde el Mar Rojo.

Saudi Aramco ha vendido más de 60 millones de barriles de crudo para transferencias buque a buque frente al puerto de Sohar, Omán, durante septiembre y octubre. La medida se produce después de que un ataque contra el oleoducto East-West interrumpiera los embarques desde el puerto de Yanbu, en Arabia Saudita.

Los embarques saudíes transportados a través de Ormuz alcanzarían 3,6 millones de barriles por día (bpd) en septiembre, frente a unos 900.000 bpd en agosto, según Kpler. Este incremento de casi 3 millones de bpd requeriría entre 36 y 40 VLCCs adicionales, considerando que cada buque puede transportar cerca de 2 millones de barriles.

Anoop Singh, jefe de investigación global de transporte marítimo de Oil Brokerage, estimó que la demanda adicional de VLCCs aumentó a 40 naves este mes, frente a 24 en agosto. De ellas, 15 serían necesarias únicamente para itinerarios de enlace asociados a las operaciones buque a buque, mientras otros 20 VLCC permanecen prácticamente retenidos en el Mediterráneo a la espera de la reanudación de las operaciones en el puerto Yanbu.

La mayor demanda de capacidad llevó la tarifa diaria de fletamento por tiempo de un VLCC para transportar crudo desde Medio Oriente hacia China a un récord de US$1,27 millones, según LSEG.

Congestión en transferencias STS

El aumento de los volúmenes saudíes se suma a las exportaciones de Irak y Emiratos Árabes Unidos, que también recurren a transferencias STS fuera de Ormuz. Esto ha generado esperas para acceder a remolcadores y personal especializado.

Vortexa señaló que las operaciones buque a buque con VLCCs están teniendo dificultades para mantener el ritmo. Los volúmenes de crudo cargados en VLCCs desde puertos ubicados al oeste de Ormuz se mantienen en torno a 6 millones de bpd desde fines de agosto, equivalentes aproximadamente a tres pares de VLCC iniciando operaciones STS cada día.

Emma Li, analista de Vortexa, indicó que la congestión se ha intensificado debido a las largas esperas y que una operación buque a buque requiere actualmente cerca de 10 días, frente a los cinco a siete días anteriores.

Los retrasos han llevado a compradores chinos a solicitar ubicaciones alternativas para estas operaciones, entre ellas zonas frente a la costa occidental de India y Malasia, además de entregas directas a refinerías.

Mayores costos para Arabia Saudita

La interrupción de Yanbu también ha elevado los costos de aseguramiento. Las primas de riesgo de guerra para buques vinculados a Arabia Saudita que recalan en Yanbu alcanzaron cerca de 3% del valor de la nave, frente a menos de 1% a comienzos de julio.Para puertos situados al sur de Yanbu, como Jizan, las primas pueden alcanzar hasta 7%, mientras que los tránsitos por Ormuz se sitúan entre 6% y 9%.

Arabia Saudita había utilizado el oleoducto East-West para desviar alrededor de 4 millones de bpd hacia el mar Rojo, equivalentes a cerca de 4% de la oferta mundial. Sin embargo, los embarques desde Yanbu aún no se han reanudado, mientras los volúmenes vuelven a acumularse en el sistema.

Como alternativa, operadores han comenzado a movilizar buques hacia Port Said, Egipto, para eventuales transferencias STS de crudo saudí. Esta modalidad permitiría posteriormente navegar hacia el sur por Bab el-Mandeb, evitando el Canal de Suez y, para cargas destinadas a Asia, la ruta más extensa alrededor del sur de África.

La diferencia en las condiciones de seguridad también está incidiendo en las decisiones operativas. Fuentes citadas por Reuters señalaron que algunos buques que navegan por Ormuz han recibido apoyo aéreo estadounidense, mientras que en el Mar Rojo no existe una protección equivalente.

Corey Ranslem, CEO de Dryad Global, indicó que los tránsitos por Bab el-Mandeb continúan siendo complejos, con solo un reducido número de buques tanque operando diariamente.

“Lo que continúa moviéndose consiste principalmente en carga de graneles solidos, determinados productos y un número limitado de buques tanque sin vínculos con Arabia Saudita”, afirmó.

Por MundoMaritimo