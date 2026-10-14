El mercado de compraventa de tanqueros está actualmente marcando aumentos en los precios de buques de segunda mano, especialmente en el segmento VLCC, debido a la demanda de naves para movilizar petróleo desde el Golfo Pérsico hacia el Golfo de Omán. BRS Tanker apunta que “las restricciones al tránsito por el Estrecho de Ormuz continúan impulsando las operaciones de rutas de corta distancia, elevando la demanda de capacidad disponible”.

En ese sentido, recientemente los valores de VLCC de cinco, diez, quince y veinte años aumentaron 27%, 37%, 36% y 34%, respectivamente. Entre las transacciones recientes figuran la venta de un buque de 24 años por aproximadamente US$75 millones, otro de quince años por más de US$140 millones y una operación de reventa por más de US$200 millones.

La tendencia también se extendió a los Suezmax, cuyos valores de segunda mano aumentaron entre 24% y 48% durante septiembre, dependiendo de su antigüedad.

Operaciones en el Golfo Pérsico impulsan las compras

BRS tanker señala que “las adquisiciones recientes están siendo realizadas principalmente por un grupo de productores petroleros de Medio Oriente, interesados en obtener buques disponibles para movilizar crudo desde terminales del Golfo Pérsico hacia instalaciones ubicadas fuera de Ormuz”.

La consultora vincula estas compras con la diferencia de precios entre el petróleo disponible dentro del Golfo Pérsico y el entregado en el Golfo de Omán. Según los antecedentes recogidos por BRS Tanker, algunos cargamentos se estarían comercializando con descuentos de entre US$30 y US$35 por barril cuando son retirados desde terminales del Golfo Pérsico, en comparación con su entrega mediante transferencias entre buques en el Golfo de Omán.

Esta diferencia representa un costo de oportunidad estimado entre US$60 millones y US$70 millones por viaje para un VLCC de aproximadamente dos millones de barriles. Incluso considerando los tiempos de espera, las naves destinadas a estas rutas podrían realizar varios itinerarios mensuales, reduciendo el periodo necesario para recuperar la inversión.

La disponibilidad inmediata también influye en las transacciones. Según BRS Tanker, la necesidad de incorporar capacidad rápidamente ha llevado a que algunos VLCC antiguos, disponibles para entrega inmediata en el Golfo de Omán, alcancen precios superiores a las valoraciones teóricas de unidades más nuevas disponibles en otras regiones.

Demanda podría incorporar otros 40 VLCC

Los datos analizados por BRS Tanker indican que las exportaciones de crudo de Medio Oriente permanecen aproximadamente cuatro millones de barriles diarios por debajo de los niveles anteriores al conflicto, pese a que actualmente más de 8,5 millones de barriles diarios son transportados a través de Ormuz mediante operaciones de enlace.

Alrededor del 12% de la flota mundial convencional de VLCC, equivalente a 87 naves, participa en estas operaciones. La consultora estima que, para recuperar los volúmenes de exportación previos al conflicto, sería necesario aumentar en torno al 50% esta actividad, lo que podría requerir otros 40 buques.

A más largo plazo, BRS Tanker considera que las restricciones de seguridad en Ormuz podrían mantener la demanda de transporte mediante rutas cortas, incluso si se alcanzaran acuerdos para reducir las hostilidades.

Por MundoMaritimo