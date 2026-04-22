Irán está evaluando asistir a conversaciones de paz con Estados Unidos en Pakistán, en medio de gestiones de Islamabad para destrabar el bloqueo estadounidense a sus puertos, considerado por Irán como un obstáculo clave para retomar el diálogo antes del fin del periodo del alto al fuego el 22 de abril. Aunque el gobierno iraní ha mostrado una apertura inédita —en contraste con posturas previas más confrontacionales—, aún no existe una decisión definitiva y persisten dudas sobre la participación de altos representantes estadounidenses.

El bloqueo portuario sigue siendo el principal punto de tensión. Mientras Estados Unidos incautó recientemente el buque iraní “MV Touska” que intentaba evadir las restricciones, Irán advirtió posibles represalias. En paralelo, Pakistán intensifica su rol mediador, señalando a Washington que esta medida dificulta las negociaciones, en un contexto donde se preparan conversaciones con estrictas medidas de seguridad en Islamabad.

Todo ocurre con una tregua de dos semanas próxima a expirar, lo que añade presión a las partes. A esto se suma la desconfianza expresada por Irán frente a señales “contradictorias” de Estados Unidos, en medio de un escenario marcado por bloqueos cruzados en rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro energético global.

Intercepción agrava tensiones

Recientemente, fuerzas estadounidenses interceptaron y abordaron el buque iraní “MV Touska” en el Golfo de Omán tras un enfrentamiento de seis horas, durante el cual un destructor abrió fuego para inutilizar la nave antes de que infantes de marina descendieran desde helicópteros. Washington sospecha que la nave transportaba materiales de “doble uso”, potencialmente vinculados a fines militares, aunque su carga aún no ha sido confirmada.

El buque forma parte de una red más amplia asociada a Irán que mantiene operaciones pese a sanciones internacionales, incluyendo rutas frecuentes hacia China. De hecho, el “MV Touska” había recalado recientemente en el puerto de Zhuhai, en medio de crecientes preocupaciones sobre el traslado de insumos relacionados con el programa de misiles iraní. Analistas sostienen que el intento de evadir el bloqueo sugiere que transportaba carga de alto valor estratégico.

Irán calificó la acción como “piratería armada” y advirtió que está preparado para responder, aunque limitado por la presencia de civiles a bordo. En paralelo, el expresidente Donald Trump elevó el tono con amenazas contra infraestructura iraní, mientras Teherán replicó que podría atacar instalaciones críticas en países del Golfo si es agredido.

China, principal socio energético de Irán, manifestó su preocupación por la interceptación y llamó a evitar una escalada, instando a retomar el tránsito normal en el Estrecho de Ormuz y privilegiar una solución diplomática. El incidente añade presión a un escenario ya marcado por tensiones crecientes y riesgos para el comercio energético global.

Impacto en mercados energéticos

La incautación del buque iraní en el Golfo de Omán profundizó la tensión entre Washington y Teherán, trasladando rápidamente sus efectos a los mercados energéticos ante el riesgo creciente sobre el tránsito por el Estrecho de Ormuz, clave para el suministro global, y la posible caída de las conversaciones de paz. Los precios del petróleo y el gas natural se dispararon el Brent y el West Texas Intermediate aumentaron más de un 5%, con el referente global superando los US$95 por barril y el gas europeo subiendo alrededor de un 4%.

El endurecimiento del conflicto, sumado a la advertencia de Donald Trump de no extender la tregua más allá de su expiración, ha elevado la incertidumbre. El tránsito marítimo en la zona se encuentra prácticamente paralizado, mientras restricciones operativas, mayores costos logísticos y desvíos de rutas comienzan a tensionar los flujos físicos de energía, configurando un shock de oferta con impacto directo en la inflación y el crecimiento global.

En este escenario, los mercados mantienen una alta volatilidad, aun apostando por una resolución, pero con riesgos crecientes de escasez si la crisis se prolonga. Analistas advierten que, de no restablecerse pronto el tránsito, podría producirse una corrección del optimismo actual, en un contexto donde el alza de los combustibles ya comienza a generar presiones económicas y políticas, especialmente en Estados Unidos.

Por MundoMaritimo