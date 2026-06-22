TOC Worldwide continúa avanzando en los preparativos de TOC Américas 2026, nueva edición del principal evento de la cadena de suministro de contenedores en las Américas, que reunirá a representantes de la industria entre el 20 y el 22 de octubre en Cartagena, Colombia. Bajo el concepto “CONFLICTO, COMERCIO y (des)CONECTIVIDAD… ¿Dónde está el crecimiento?”, el encuentro pondrá en discusión los factores que actualmente están redefiniendo la actividad marítima, portuaria y logística en la región.
Durante la primera jornada de la Conferencia Supply Chain (CSC Live) junto con dar cuenta de las cualidades clave del puerto de Cartagena, se analizarán las perspectivas del comercio marítimo internacional de carga contenerizada, incluyendo el impacto de las tensiones geopolíticas sobre las rutas comerciales y las operaciones portuarias, la evolución de los puertos con potencial de crecimiento en la movilización de contenedores y los posibles efectos de procesos de fusiones y adquisiciones en la dinámica de la industria.
También se debatirá sobre el desarrollo de redes comerciales y logísticas en las Américas, con foco en los flujos de carga dentro de la región, la aparición de nuevos polos manufactureros y de distribución, y los desafíos asociados a regulaciones y procesos aduaneros. Asimismo, se abordará la gestión de cadenas de suministro en un escenario de alta incertidumbre.
En la segunda jornada, CSC Live profundizará en el desarrollo de infraestructura portuaria y actualizaciones sobre concesiones, revisando proyectos en ejecución en las Américas, el impacto de los escenarios políticos sobre las inversiones y el rol de la infraestructura para fortalecer la competitividad de puertos de conexión internacional y terminales de transbordo. También se analizarán las zonas económicas especiales; la integración entre puertos, zonas interiores y mercados; además de los desafíos para construir cadenas de suministro sostenibles y rentables.
El programa cerrará, en la tercera jornada, con el ya reconocido foro regional dedicado al Caribe y su rol dentro de la actividad marítima, revisando las perspectivas comerciales de la zona, el impacto del escenario político internacional y las oportunidades de inversión para fortalecer las capacidades de manejo de carga de sus puertos y terminales.
En paralelo, TECH TOC centrará la discusión en los desafíos operativos y tecnológicos de la industria portuaria. Este espacio analizará cómo la automatización, la electrificación y la inteligencia artificial están transformando la eficiencia de las terminales. Entre los temas considerados se encuentran la evolución desde la automatización hacia mayores niveles de autonomía, las herramientas digitales, la ciberseguridad, la electrificación portuaria, la optimización de la movilización de contenedores y la gestión de activos.
Como novedad de esta edición, TOC Américas incorporará conferencias enfocadas en sectores especializados de carga. La programación contempla una jornada dedicada a carga de graneles sólidos, donde se revisarán las tendencias del mercado, los factores que influyen en las importaciones y exportaciones, la demanda de commodities, la relación entre oferta y demanda de buques y la volatilidad de los costos de transporte. Además, se analizarán aspectos vinculados a la eficiencia operacional en terminales multipropósito y de graneles.
La siguiente jornada estará dedicada a la cadena de frío, con contenidos sobre las perspectivas del mercado de logística refrigerada en las Américas, el impacto de un comercio internacional más variable, los requerimientos regulatorios y las estrategias para mejorar la integración de extremo a extremo de estas cadenas logísticas. También se revisarán las inversiones portuarias destinadas a fortalecer las instalaciones para carga refrigerada.
El contenido de las conferencias ya ha despertado el interés de importantes actores de la industria, que se han incorporado como auspiciadores del evento. Entre ellos se encuentran Grupo Puerto Cartagena como auspiciador anfitrión, Hanseatic Global Terminals como auspiciador asociado, Terminal Portuario de Manta (TPM) como auspiciador de CSC Live y Ultraport como auspiciador de sesiones y de la jornada dedicada a carga de graneles sólidos.
TOC Worldwide informó además que próximamente se habilitará el registro para delegados de las conferencias con precios especiales. Sin embargo, los interesados ya pueden reservar sus cupos para participar contactándonos aquí.
Por MundoMaritimo
TOC Américas Cartagena 2026 proyecta debate de alto nivel estratégico sobre la industria marítima y portuaria
TOC Américas Cartagena 2026 se prepara para analizar a fondo la industria marítima, portuaria y logística
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